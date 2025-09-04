    Bezchybný Sinner kráča za obhajobou titulu. S krajanom spravil rýchly proces

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner (Autor: TASR/AP)
    TASR|4. sep 2025 o 07:06
    Postúpil do piateho grandslamového semifinále za sebou.

    US Open 2025

    muži - dvojhra - štvrťfinále:

    Jannik Sinner (Tal.-1) - Lorenzo Musetti (Tal.-10) 6:1, 6:4, 6:2

    NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner skompletizoval kvarteto semifinalistov na grandslamovom turnaji US Open.

    Najvyššie nasadený obhajca titulu si vo štvrťfinále hladko poradil s krajanom Lorenzom Musettim v troch setoch 6:1, 6:4 a 6:2. V boji o postup do finále ho čaká dvadsaťpäťka pavúka Felix Auger-Aliassime z Kanady.

    „Bol to z mojej strany skvelý výkon. Veľmi solídny, ťažil som najmä z veľmi dobrého začiatku,“ povedal Sinner po postupe do svojho piateho grandslamového semifinále za sebou.

    V tomto roku už získal tituly na Australian Open a vo Wimbledone, na Roland Garros prehral vo finále s Carlosom Alcarazom. Proti Musettimu nestratil ani raz svoje podanie, odvrátil všetkých sedem brejkbalov súpera.

    Duel trval iba dve hodiny, prvýkrát v histórii sa v grandslamovom mužskom štvrťfinále hral čisto taliansky zápas. Sinner vyhral všetkých 16 doterajších vzájomných stretnutí proti krajanom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Musetti

    Auger-Aliassime má so Sinnerom pozitívnu bilanciu 2:1. „Každý hráč, ktorý je v semifinále grandslamového turnaja, môže povedať, že hrá momentálne svoj najlepší tenis,“ povedal Sinner o svojom najbližšom súperovi.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španiel Carlos Alcaraz a Novak Djokovič zo Srbska.

    Pavúk US Open 2025

