Sinner zastavil britské prekvapenie. V boji o finále súperovi nedovolil uhrať ani set

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do finále US Open 2024. Svetová jednotka v semifinále zdolala Brita Jacka Drapera v troch setoch 7:5, 7:6 (3), 6:2.

Draper štartoval na turnaji až ako 25. nasadený hráč a postupom medzi najlepšiu štvoricu sa postaral o prekvapenie. Do semifinálového súboja dokonca nestratil ani set.

Sinnerovi v úvodných dvoch setoch tuho vzdoroval, ale Talian zvládol obe dramatické koncovky. V treťom sete už favorit dominoval.