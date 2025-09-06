VIDEO: Občasné chyby nepripravili Sinnera o finále. V New Yorku písal históriu

US Open 2025
Muži - dvojhra - semifinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-25) 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
NEW YORK. Obhajca titulu Jannik Sinner si v piatok v semifinále US Open poradil s nasadenou dvadsaťpäťkou Felixom Augerom-Aliassimom 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 a postúpil do veľkého finále, v ktorom sa stretne s Carlosom Alcarazom a obnoví jednu z najpútavejších rivalít v tomto športe.
Krátko po tom, čo Alcaraz predviedol svoju mágiu a rozobral 24-násobného grandslamového šampióna Novaka Djokoviča na štadióne Arthura Asha, Sinner, ktorý zvyčajne pôsobí ako stroj, občas chyboval, no nakoniec uspel a zabezpečil si tretie po sebe idúce grandslamové finále so Španielom.
Ťažko vybojované víťazstvo urobilo zo Sinnera iba štvrtého muža v profesionálnej ére, ktorá začala v roku 1968, čo sa dostal do všetkých štyroch grandslamových finále v jednej sezóne.
Do tejto elitnej spoločnosti sa tak pridal k Djokovičovi, Rodovi Laverovi a Rogerovi Federerovi.
Nič nemôže byť lepšie
„Úžasná sezóna. Grandslamy sú najdôležitejšie turnaje, aké máme, a opäť byť vo finále – najmä v tom poslednom tejto sezóny – pred fantastickým publikom... nemôže byť nič lepšie,“ povedal Sinner.
„S Felixom sme hrali na poslednom turnaji (v Cincinnati). Bol úplne iným hráčom. Podával oveľa lepšie, každú ranu triafal omnoho presnejšie, takže to bol ťažký zápas, ale samozrejme som veľmi šťastný.
Videl som, že sa v určitom momente zranil, tak dúfam, že to nie je nič vážne. Prajem mu len to najlepšie. Je skvelý hráč a úžasný človek, takže je vždy pekné zdieľať s ním takéto zápasy.“
Taliansky svetový hráč číslo jeden čelil menšiemu odporu v piatom geme stretnutia, no zvýšil intenzitu, udržal si servis a získal jednostranný prvý set po tom, čo Auger-Aliassime poslal bekhend mimo.
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Auger-Aliassime
Kanaďan sa vo svojom druhom semifinále v New Yorku upokojil, získal brejk na 5:3 v druhom sete a vyrovnal stav zápasu, predtým než sa v treťom sete pustil do vyrovnaného boja so Sinnerom, ale opäť sa karta obrátila.
Sinner, ktorý si vzal zdravotnú prestávku pre bližšie nešpecifikovaný problém, našiel svoj rytmus a uzavrel tretí set. V štvrtom sete odolal silnému náporu oživeného Kanaďana vďaka presným podaniam a postúpil.
Zdravotné problémy
Po zápase novinárom povedal, že počas podania za stavu 4:3 v druhom sete cítil šklbanie v bruchu, no zmiernil obavy o svoje zdravie.
„Po ošetrení som sa cítil oveľa lepšie,“ uviedol.
„V určitom momente som už necítil nič. Znova som podával normálnym tempom, takže všetko bolo v poriadku. Nič, čo by stálo za obavy. Radšej som ale išiel z kurtu, pretože to bolo na inom mieste.“
Víťazstvo zariadilo lahôdkový súboj s nasadenou dvojkou Alcarazom, ktorý v ich júnovom finále Roland Garros odvrátil tri mečbaly a obhájil titul, predtým než v júli odovzdal wimbledonskú korunu práve Sinnerovi.
Sinner očakáva ich tretí grandslamový duel, ktorý sa uskutoční v nedeľu, tri roky po tom, čo sa dvojica stretla vo štvrťfinále v New Yorku v nezabudnuteľnom päťsetovom zápase, ktorý vyhral Alcaraz a následne získal strieborný pohár.
„Myslím, že naša rivalita sa začala práve tu, keď sme odohrali úžasný zápas,“ povedal Sinner.
„Sme teraz dvaja odlišní hráči, s iným sebavedomím, tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tento rok sme spolu hrali dosť často, takže sa veľmi dobre poznáme. V každom prípade to bol fantastický turnaj, úžasný pocit hrať pred vami.
Teším sa, že to môžem zažiť znova.“
Najlepší tenis za posledné obdobie
Naopak jeho súper, nasadená dvadsaťpäťka predviedla svoj najlepší tenis za posledné roky, ukázala obnovené sebavedomie víťazstvami nad svetovou trojkou Alexandrom Zverevom, nasadenou pätnástkou Andrejom Rubľovom a nasadenou osmičkou Alexom de Minaurom na ceste do svojho prvého grandslamového semifinále od roku 2021.
Po odvážnom výkone, ktorým donútil Sinnera hrať štyri sety, sa však ukázalo, že talianska svetová jednotka je predsa len priveľká prekážka. Kanaďan však povedal, že si z Flushing Meadows odnáša množstvo pozitív.
„Chcem si len na chvíľu vychutnať celý turnaj a všetko, čo bolo dobré,“ povedal Auger-Aliassime novinárom.
„Svoju budúcnosť samozrejme staviaš na tom, čo je v tebe dobré, a potom sa snažíš krok za krokom trochu zlepšovať. Takže sa to všetko snažím absorbovať.
Boje na kurte boli tvrdé. Mali sme pekné výmeny. Miestami som držal krok, v niektorých setoch som dominoval. Samozrejme, cítim sa konkurencieschopný, ale budúcnosť ukáže, ako blízko som k Sinnerovej úrovni.“
Napriek tomu, že počas zápasu premenil len jeden z desiatich brejkbalov, Auger-Aliassime uviedol, že „neľutuje nič“ a je hrdý na to, že zostal verný svojmu útočnému hernému štýlu.
„Môžem ti všetky (nevyužité brejkbaly) vysvetliť, ale je to za mnou,“ povedal. „Nič neľutujem. Hral som po svojom. Hral som svoju hru. Vieš, žiješ a padáš so svojimi rozhodnutiami.“