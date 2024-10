Jamrichová vyhrala na kurte aj v srdciach ľudí. Opravila rozhodcu a súperke priznala bod

J&T Banka Slovak Open 2024 Dvojhra - 2. kolo: Renáta Jamrichová (SR) - Julia Avdejevová (Rus.-7) 6:4, 2:6, 6:2

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do tretieho kola dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open 2024. Sedemnásťročná Trnavčanka zdolala Rusku Juliu Avdejevovú po takmer dvojhodinovej bitke po setoch 6:4, 2:6 a 6:2.

"Zápas hodnotím pozitívne. Bolo to zložité, súperka bola nevyspytateľná. Mala výborný prvý aj druhý servis. Musela som do toho len švihať. Bolo to veľmi vyrovnané a rozhodlo len niekoľko loptičiek," uviedla Jamrichová. V duchu fair-play Jamrichová si vyslúžila potlesk od divákov nielen za prevedenú hru. V druhom sete pri svojom brejkbale zmenila rozhodnutie čiarových rozhodcov a súperke priznala bod, hra neskôr išla do zhody.

"Aj tak by som podľa mňa prehrala ten set," vtipne zhodnotila situáciu.

S vážnejším tónom neskôr vysvetlila svoje rozhodnutie. "Ak by som si nebola istá, že či tá loptička bola dobrá alebo nie, nechala by som rozhodnutie čiarového. Ale tu som stála, videla som, že bola dobrá. Cítila by som sa zle, ak by som jej ten bod neuznala. V hocijakom stave to je fér povedať. Ak by som mala neistoty, nechala by som to tak," povedala.

Silová hráčka Jamrichová stála proti hráčke, ktorá dávala do úderov všetku silu a hrala málo technicky. Tento štýl Slovenka nemá u súperiek rada. "Mám radšej, keď si tie výmeny rozohrám, viem si vstúpiť do kurtu a ku koncu zápasu som cítila miernu neistotu pri tých úderoch," vysvetlila. Na druhej strane, súperka urobila vďaka jej hernému štýlu množstvo chýb. "Dnes mi to aj pomohlo. Hlavne pri tom geme za stavu 3:2 v treťom sete urobila chyby a vyložene mi tým pomohla. Ja som si to potom už vedela dohrať," dodala 17-ročná Slovenka.

Slovenská tenistka Renáta Jamrichová počas turnaja J&T Banka Slovak Open 2024. (Autor: TASR)

Slovenský súboj Jamrichovej ďalšia súperka bude jej krajanka Radka Zelnčínková, ktorá vyradila favorizovanú Francúzku Pacquetovú. V súťažnom zápase sa stretli zatiaľ len raz, v roku 2022 si zmerali sily na turnaji W60 v Trnave. Vtedy Jamrichová vyhrala 6:2, 6:2.