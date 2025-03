ONLINE: Jakub Menšík - Novak Djokovič dnes, ATP Miami 2025 LIVE (finále)

Jakub Menšík Jakub Menšík je českou trojkou a hlavně prvním českým tenistou ve finále tisícovky po deseti letech. Naposledy se na tisícovce dostal do finále nehrající kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych a v Monte Carlu nestačil na Novaka Djokoviće ve třech setech. Menšík se může se stát vůbec prvním českým vítězem tisícovky po dvaceti letech. Tento počin se povedl právě zmíněnému Berdychovi proti Ivanu Ljubičičovi v pařížské hale Bercy v roce 2005. Tehdy se ale finále tisícovek hrálo na tři vítězné sety. Menšík si finále zajistil hlavně skvělými tiebreaky. V pěti zápasech absolvoval zkrácenou hru hned pětkrát. Neprohrál ani jednu. Tiebreaky, to je mimochodem dlouhodobě doména Djokoviće, takže pokud dojde dnes na tiebreak, tak to bude i v tomto ohledu dosti zajímavé... Menšík jde do finále s jistotou, že v pondělí bude poprvé v kariéře v první třicítce žebříčku ATP a za současné situace by byl na grandslamu nasazeným hráčem. V Miami mu skvěle píše servisy. Ostatně v semifinále s domácím Fritzem nastřílel hned pětadvacet es. Kromě skvělých výkonů stihl i fotografii s Lionelem Messim. S nejlepším fotbalistou historie si potřásl pravicí a od té doby si svou ruku neumyl. S Djokovičem jej pojí přátelství, ačkoli je Srb o generaci starším hráčem. S možná nejlepším srbským sportovcem historie trénoval již v roce 2022, kdy jej Djokovič pozval potom, co dohrával finále juniorského Australian Open v křečích a z kurtu musel odjet na vozíku. Djokovič pak na turnaji v Miami zdůraznil, že se momentálně skloňuje především jméno Brazilce Fonsecy a opomíjí se úspěchy Menšíka.

