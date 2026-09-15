    Mladý Brit má pretrvávajúce problémy s rukou. Tenisovú sezónu sa rozhodol ukončiť

    Britský tenista Jack Draper.
    Britský tenista Jack Draper. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. sep 2026 o 16:51
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    Nedávno sa odhlásil aj z US Open a v tomto roku tak neodohral ani jeden grandslamový turnaj.

    Britský tenista Jack Draper vynechá zvyšok sezóny 2026 pre pretrvávajúce problémy s rukou. Dvadsaťštyriročný hráč sa chce na dvorce vrátiť až začiatkom budúceho roka a najbližšie mesiace využiť na úplné doliečenie a psychický reset.

    Drapera trápi pomliaždenie kosti, pre ktoré prišiel o veľkú časť uplynulých dvanástich mesiacov.

    Nedávno sa odhlásil aj z US Open a v tomto roku tak neodohral ani jeden grandslamový turnaj.

    „Tento čas využijem na reset a doliečenie, aby som bol po návrate stopercentne pripravený. Tenis je mojím poslaním i vášňou a keď sa vrátim na kurt, chcem mať istotu, že ma už nič nebude brzdiť,“ uviedol Draper na sociálnych sieťach.

    Ešte vlani v lete figuroval v najlepšej päťke svetového rebríčka, momentálne mu patrí až 143. miesto.

    Problémy s rukou ho po minuloročnom Wimbledone vyradili na sedem mesiacov, s výnimkou štartu na US Open, kde odstúpil pred 2. kolom. Po návrate ho na jar pribrzdilo zranenie kolena, pre ktoré vynechal Roland Garros.

    Draper sa následne predstavil v Eastbourne pred Wimbledonom, no opätovné bolesti ruky ho prinútili vynechať aj domáci grandslam.

    „Minulé leto sa všetka práca a odhodlanie začali spájať a zdalo sa, že všetko ide správnym smerom. Potom však prišlo komplikované zranenie a odvtedy som sa zúfalo snažil dostať späť na úroveň, na ktorej som sa predtým cítil,“ dodal britský tenista podľa DPA.

    Tenis

    Tenis

    Britský tenista Jack Draper.
    Britský tenista Jack Draper.
    Mladý Brit má pretrvávajúce problémy s rukou. Tenisovú sezónu sa rozhodol ukončiť
    dnes 16:51
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