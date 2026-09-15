Mladý Brit má pretrvávajúce problémy s rukou. Tenisovú sezónu sa rozhodol ukončiť

Britský tenista Jack Draper vynechá zvyšok sezóny 2026 pre pretrvávajúce problémy s rukou. Dvadsaťštyriročný hráč sa chce na dvorce vrátiť až začiatkom budúceho roka a najbližšie mesiace využiť na úplné doliečenie a psychický reset.
Drapera trápi pomliaždenie kosti, pre ktoré prišiel o veľkú časť uplynulých dvanástich mesiacov.
Nedávno sa odhlásil aj z US Open a v tomto roku tak neodohral ani jeden grandslamový turnaj.
„Tento čas využijem na reset a doliečenie, aby som bol po návrate stopercentne pripravený. Tenis je mojím poslaním i vášňou a keď sa vrátim na kurt, chcem mať istotu, že ma už nič nebude brzdiť,“ uviedol Draper na sociálnych sieťach.
Ešte vlani v lete figuroval v najlepšej päťke svetového rebríčka, momentálne mu patrí až 143. miesto.
Problémy s rukou ho po minuloročnom Wimbledone vyradili na sedem mesiacov, s výnimkou štartu na US Open, kde odstúpil pred 2. kolom. Po návrate ho na jar pribrzdilo zranenie kolena, pre ktoré vynechal Roland Garros.
Draper sa následne predstavil v Eastbourne pred Wimbledonom, no opätovné bolesti ruky ho prinútili vynechať aj domáci grandslam.
„Minulé leto sa všetka práca a odhodlanie začali spájať a zdalo sa, že všetko ide správnym smerom. Potom však prišlo komplikované zranenie a odvtedy som sa zúfalo snažil dostať späť na úroveň, na ktorej som sa predtým cítil,“ dodal britský tenista podľa DPA.