Otrasne slabá Plzeň, píšu Belgičania. Vicemajster vtrhol do Európskej ligy drvivým víťazstvom

Belgická tlač chváli výkon futbalistov Unionu Saint-Gilloise, ktorí do Európskej ligy „vtrhli“ víťazstvom 3:0 v Plzni.
Médiá sa zhodujú, že hoci bol tím úradujúceho belgického vicemajstra a víťaza domáceho pohára oslabený absenciou viacerých kľúčových hráčov, v Štruncových sadoch dominoval aj vďaka výkonu „otrasne slabej“, „priemernej“ a laxne brániacej Viktorie.
Denníky v úvode svojich komentárov pripomínajú, že hostia to mali jednoduchšie vzhľadom na slabý výkon Západočechov.
„Union vtrhol do Európskej ligy po drvivom víťazstve 3:0 nad Viktoriou Plzeň. Napriek dlhému zoznamu absencií mal vynikajúci štart do ligovej fázy. Proti, uznávame, otrasne slabej Plzni dominoval a zaslúžene vyhral,“ uviedol De Standaard.
„Union Saint-Gilloise si rýchlo poradil s Viktoriou a dokonale odštartoval Európsku ligu. Hoci mu chýbalo päť kľúčových hráčov, s veľmi slabou Plzňou nemal problém. Mofokeng, Biondic a Kričfaluši sa stali tromi strelcami večera,“ napísal La Libre Belgique.
Plzeň prehĺbila svoju výsledkovú krízu. Nepomohlo jej ani to, že súperovi chýbalo množstvo hráčov.
„Ross Sykes, Kamiel van de Perre, Raul Florucz, Adem Zorgane a Kevin Mac Allister, tí všetci chýbali.
Len pre predstavu, bez koľkých veteránov sa tréner David Hubert musel zaobísť: presne pred rokom v úvodnom zápase Ligy majstrov v Eindhovene nastúpila úplne iná základná zostava, pričom v Plzni z nej nezostal nikto,“ porovnal De Standaard.
„Stále je však pozoruhodné sledovať, aký malý vplyv má strata všetkej individuálnej kvality na úroveň Unionu.
Hoci Hubert musel pre množstvo absencií nasadiť neobvyklú základnú jedenástku, Union začal zápas agresívne.
Vďaka tomu sa hostia napokon presadili vo svojej štvrtej veľkej šanci. Aj priemerná a laxne brániaca Plzeň dokázala občas pohroziť,“ dodal denník.
„Napriek trom trestom (Van de Perre, Raul a Zorgane), dvom zraneniam (Mac Allister a Sykes) a nezvyčajnej základnej jedenástke Union v úvodných fázach zápasu dominoval.
Mofokeng udrel práve vo chvíli, keď sa Plzeň po prvý raz v zápase odvážila na polovicu ihriska Unionu.
Domáci sa po prestávke pokúsili pridať trochu intenzity, ale ich návrat bol krátky. Posledných 30 minút už bolo len formalitou a Hubert si dokonca mohol dovoliť striedať a dať šancu širšiemu kádru,“ napísal La Libre Belgique.
Pre Plzeň nemajú v Belgicku príliš veľké uznanie. „Hoci boli Česi, úprimne povedané, veľmi priemerným súperom, bolo pôsobivé, čo Union za daných okolností na ihrisku predviedol,“ uviedol De Standaard.