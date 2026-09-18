    Slovenka postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy. Poradila si s Francúzkou

    Kali Šupová
    Kali Šupová (Autor: Facebook / Slovenský tenisový zväz)
    TASR|18. sep 2026 o 10:21
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    Ďalšou súperkou sedemnásťročnej hráčky bude Švédka Isabel Skoogová.

    Slovenská tenistka Kali Šupová postúpila do štvrťfinále dvojhry na majstrovstvách Európy hráčok do 18 rokov v rakúskom Oberpullendorfe.

    Zverenka trénera Martina Hromca si v osemfinále poradila s Francúzkou Zoe Ulrichovou 6:1, 6:3.

    Ďalšou súperkou sedemnásťročnej hráčky NTC bude Švédka Isabel Skoogová. Spolu s Nikolou Farkašovou postúpila Šupová aj do semifinále štvorhry po hladkom víťazstve 6:0, 6:1 nad rakúskou dvojicou Anna Kotchetková, Lea Sabadiová.

    Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu.

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