VIDEO: Vlhová a Sagan pozývajú do Jasnej. Urobím všetko pre to, aby som tam bola, hovorí Petra

Petra Vlhová
Petra Vlhová (Autor: Media WorldCup Jasna)
Sportnet|18. sep 2026 o 12:54
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Predaj vstupeniek do Jasnej je oficiálne spustený.

Dve najznámejšie slovenské športové hviezdy pozývajú na najväčší športový sviatok roku 2027.

Lyžiarska kráľovná Petra Vlhová vytočila cyklistickú legendu Petra Sagana a pozvala ho na Svetový pohár.

Vstupenky mu osobne odovzdal predseda organizačného výboru Peter Pukalovič a Peter Sagan účasť na podujatí s nadšením potvrdil.

Jasná sa v dňoch 23. a 24. januára 2027 opäť stane centrom lyžiarskeho sveta a predaj vstupeniek na Audi FIS Ski World Cup je oficiálne spustený.

VIDEO: Vlhová pozvala Sagana do Jasnej

V exkluzívnom videu sa stretávajú slovenské megahviezdy.

Vlhová: Urobím všetko pre to, aby som tam bola

Petra Vlhová s ikonickou šiltovkou „Peťa je lyžovanie“ posiela fanúšikom jasnú správu: „Chcem vás všetkých pozvať na Svetový pohár do Jasnej. Príde tam naozaj kopa dobrých lyžiarok a ja urobím všetko pre to, aby som tam bola tiež.“

Cyklistická legenda Peter Sagan dopĺňa: „Pozývam vás 23. a 24. januára na Svetový pohár do Jasnej a budem tam aj ja. A čo vy? Budete tam aj vy? Príďte, budem sa tešiť!“

Svetová elita sa tak po troch rokoch opäť vráti na severné svahy Chopku. Organizátori nadväzujú na mimoriadne úspešné podujatia z rokov 2016, 2021 a 2024 a fanúšikom prinášajú kompletné informácie k štartu predaja vstupeniek.

Záujem verejnosti je obrovský, hovorí Pukalovič

„Spustenie predaja vstupeniek je pre nás obrovským míľnikom a štartom celej kampane, na ktorú sme sa všetci nesmierne tešili.

Veríme, že kombinácia našich dvoch športových legiend prinesie fanúšikom úsmev na tvár a priláka pod Chopok rekordné davy.

Záujem zo strany verejnosti je už teraz obrovský a my robíme všetko pre to, aby bol nadchádzajúci ročník Svetového pohára nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka,“ uviedol predseda organizačného výboru Peter Pukalovič. 

Peter Pukalovič a Peter Sagan.
Peter Pukalovič a Peter Sagan. (Autor: Media WorldCupJasna)

Počas oboch súťažných dní je pripravený bohatý športový aj kultúrny program. V sobotu 23. januára sú na programe preteky v obrovskom slalome, pričom 1. kolo odštartuje o 9:30 h.

V nedeľu 24. januára bude program pokračovať slalomom žien, ktorého 1. kolo sa takisto začne o 9:30 h.

Chýbať nebude ani tradičné verejné žrebovanie čísel najlepších pretekárok v Jasnej v sobotu o 18:00 h, sprevádzané bohatým kultúrnym a zábavným programom

Paško: Vieme organizovať podujatia

„Ako prezident Zväzu slovenského lyžovania som nesmierne hrdý na to, že sa nám podarilo opäť priniesť svetovú lyžiarsku elitu na Slovensko.

Organizačný tím s veľkým srdcom, skvelá spolupráca so strediskom Jasná a dôvera zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS sú dôkazom toho, že vieme organizovať podujatia najvyššieho európskeho i svetového formátu.

Verím, že fanúšikovia vytvoria našim pretekárkam nezabudnuteľnú domácu atmosféru,“ uviedol prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.

„Pre Jasnú je to výnimočná sezóna. Svetový pohár sa k nám vracia po 4-tý krát v novodobej histórii, na domácich svahoch opäť uvidíme najlepšie pretekárky sveta a zároveň po dlhých rokoch otvárame úplne novú zjazdovku, ktorá pomôže aj pri príprave nových lyžiarskych talentov.

Že sa to stretlo v jednom roku je veľmi symbolické a je to dobrá správa nielen pre Jasnú ale aj pre celé slovenské lyžovanie,“ doplnil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.

Peter Pukalovič a Petra Vlhová.
Peter Pukalovič a Petra Vlhová. (Autor: Media WorldCupJasna)

Do predaja je uvoľnených celkovo 10 000 vstupeniek, pričom záujemcovia si ich môžu zakúpiť online na worldcupjasna.sk.

Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 € pre dospelých a od 31 € pre deti s registráciou cez Gopass a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.

Držitelia vstupeniek Public budú môcť sledovať preteky z tribúny na státie v diváckej Public zóne v lokalite Koliesko, či Priehyba.

Pre návštevníkov, ktorí chcú prežiť Svetový pohár v Jasnej s vyšším komfortom a doplnkovými službami, sú pripravené dva VIP balíčky.

Pri nákupe platí pravidlo, že jeden záujemca si môže zakúpiť maximálne 10 lístkov. Vstupenky budú registrované na meno a priezvisko a sú neprenosné.

Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára 2027. Urobte to ako Peter Sagan, zabezpečte si svoje miesto včas a buďte pri tom, keď sa pod Chopkom budú opäť písať športové dejiny!

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Petra Vlhová
Petra Vlhová
VIDEO: Vlhová a Sagan pozývajú do Jasnej. Urobím všetko pre to, aby som tam bola, hovorí Petra
dnes 12:541
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