VIDEO: Vlhová a Sagan pozývajú do Jasnej. Urobím všetko pre to, aby som tam bola, hovorí Petra

Dve najznámejšie slovenské športové hviezdy pozývajú na najväčší športový sviatok roku 2027.
Lyžiarska kráľovná Petra Vlhová vytočila cyklistickú legendu Petra Sagana a pozvala ho na Svetový pohár.
Vstupenky mu osobne odovzdal predseda organizačného výboru Peter Pukalovič a Peter Sagan účasť na podujatí s nadšením potvrdil.
Jasná sa v dňoch 23. a 24. januára 2027 opäť stane centrom lyžiarskeho sveta a predaj vstupeniek na Audi FIS Ski World Cup je oficiálne spustený.
VIDEO: Vlhová pozvala Sagana do Jasnej
V exkluzívnom videu sa stretávajú slovenské megahviezdy.
Vlhová: Urobím všetko pre to, aby som tam bola
Petra Vlhová s ikonickou šiltovkou „Peťa je lyžovanie“ posiela fanúšikom jasnú správu: „Chcem vás všetkých pozvať na Svetový pohár do Jasnej. Príde tam naozaj kopa dobrých lyžiarok a ja urobím všetko pre to, aby som tam bola tiež.“
Cyklistická legenda Peter Sagan dopĺňa: „Pozývam vás 23. a 24. januára na Svetový pohár do Jasnej a budem tam aj ja. A čo vy? Budete tam aj vy? Príďte, budem sa tešiť!“
Svetová elita sa tak po troch rokoch opäť vráti na severné svahy Chopku. Organizátori nadväzujú na mimoriadne úspešné podujatia z rokov 2016, 2021 a 2024 a fanúšikom prinášajú kompletné informácie k štartu predaja vstupeniek.
Záujem verejnosti je obrovský, hovorí Pukalovič
„Spustenie predaja vstupeniek je pre nás obrovským míľnikom a štartom celej kampane, na ktorú sme sa všetci nesmierne tešili.
Veríme, že kombinácia našich dvoch športových legiend prinesie fanúšikom úsmev na tvár a priláka pod Chopok rekordné davy.
Záujem zo strany verejnosti je už teraz obrovský a my robíme všetko pre to, aby bol nadchádzajúci ročník Svetového pohára nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka,“ uviedol predseda organizačného výboru Peter Pukalovič.
Počas oboch súťažných dní je pripravený bohatý športový aj kultúrny program. V sobotu 23. januára sú na programe preteky v obrovskom slalome, pričom 1. kolo odštartuje o 9:30 h.
V nedeľu 24. januára bude program pokračovať slalomom žien, ktorého 1. kolo sa takisto začne o 9:30 h.
Chýbať nebude ani tradičné verejné žrebovanie čísel najlepších pretekárok v Jasnej v sobotu o 18:00 h, sprevádzané bohatým kultúrnym a zábavným programom
Paško: Vieme organizovať podujatia
„Ako prezident Zväzu slovenského lyžovania som nesmierne hrdý na to, že sa nám podarilo opäť priniesť svetovú lyžiarsku elitu na Slovensko.
Organizačný tím s veľkým srdcom, skvelá spolupráca so strediskom Jasná a dôvera zo strany Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS sú dôkazom toho, že vieme organizovať podujatia najvyššieho európskeho i svetového formátu.
Verím, že fanúšikovia vytvoria našim pretekárkam nezabudnuteľnú domácu atmosféru,“ uviedol prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško.
„Pre Jasnú je to výnimočná sezóna. Svetový pohár sa k nám vracia po 4-tý krát v novodobej histórii, na domácich svahoch opäť uvidíme najlepšie pretekárky sveta a zároveň po dlhých rokoch otvárame úplne novú zjazdovku, ktorá pomôže aj pri príprave nových lyžiarskych talentov.
Že sa to stretlo v jednom roku je veľmi symbolické a je to dobrá správa nielen pre Jasnú ale aj pre celé slovenské lyžovanie,“ doplnil predseda predstavenstva TMR Igor Rattaj.
Do predaja je uvoľnených celkovo 10 000 vstupeniek, pričom záujemcovia si ich môžu zakúpiť online na worldcupjasna.sk.
Základné vstupenky v kategórii Public štartujú za uvádzaciu od 39 € pre dospelých a od 31 € pre deti s registráciou cez Gopass a postupne po vypredaní vstupeniek v prvej vlne sa cena bude zvyšovať.
Držitelia vstupeniek Public budú môcť sledovať preteky z tribúny na státie v diváckej Public zóne v lokalite Koliesko, či Priehyba.
Pre návštevníkov, ktorí chcú prežiť Svetový pohár v Jasnej s vyšším komfortom a doplnkovými službami, sú pripravené dva VIP balíčky.
Pri nákupe platí pravidlo, že jeden záujemca si môže zakúpiť maximálne 10 lístkov. Vstupenky budú registrované na meno a priezvisko a sú neprenosné.
Organizátori majú pre prípad nepriaznivého počasia pripravený aj rezervný deň v pondelok 25. januára 2027. Urobte to ako Peter Sagan, zabezpečte si svoje miesto včas a buďte pri tom, keď sa pod Chopkom budú opäť písať športové dejiny!