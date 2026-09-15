    3. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Okolo Slovenska 2026 - 3. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 3. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: okoloslovenska.com)
    Sportnet|15. sep 2026 o 06:00
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    Pozrite si podrobný profil 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Okolo Slovenska 2026 - 3. etapa

    Dátum:

    18. september 2026

    Štart:

    o 12.40 h v Tvrdošíne

    Cieľ:

    cca 17.15 h v Dohňanoch

    Dĺžka:

    195,1 km

    Profil:

    hornatý

    Prémie:

    44,8 km: horská prémia 2. kategórie - Oravská Lesná


    80,2 km: rýchlostná prémia - Čadca

    94,2 km: rýchlostná prémia - Turzovka


    102 km: horská prémia 3. kategórie - Semeteš

    134 km: horská prémia 2. kategórie - Melocík


    145,2 km: horská prémia 2. kategórie - Bumbálka


    171 km: horská prémia 2. kategórie - Kohútka

    Tretia etapa sa začne v Tvrdošíne. Na 45. kilometri prejdú cyklisti horskou prémiou v Oravskej Lesnej (5,8 km; 2,5 %) a následne zamieria na Kysuce.

    Tam ich čakajú dve rýchlostné prémie (Čadca, Turzovka) a stúpanie Semeteš, ktoré má však len 3600 metrov so sklonom necelých päť percent.

    Po obrátke v okolí Bytče pôjde pelotón znova na sever a zaujímavosťou etapy je, že dôležitý úsek sa odohrá na území Českej republiky. 

    Po stúpaní Bumbálka (3,2 km; 4,9 %) nasleduje 20-kilometrový zjazd a potom veľmi náročný kopec Kohútka, na ktorom vlani rozhodol o celkovom prvenstve Brit Paul Double z austrálskeho tímu Jayco AlUla.

    Tentokrát bude po Kohútke (6,2 km; 6,8 %) zostávať do cieľa v Dohňanoch 24 km, ktoré sú prevažne v zjazde. Aj preto možno čakať útoky vrchárov.

    Profily všetkých etáp na Okolo Slovenska 2026

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    Mapa: 3. etapa Okolo Slovenska 2026

    Mapa 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026.
    Mapa 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2026. (Autor: okoloslovenska.com)

    Mapa: Trasa Okolo Slovenska 2026

    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Trasa 70. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. (Autor: okoloslovenska.com)

    Okolo Slovenska 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    Okolo Slovenska 2026 - 1. etapa: profil, trasa, mapa.
    1. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    dnes 06:00
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