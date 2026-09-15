3. etapa na Okolo Slovenska 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Okolo Slovenska 2026 - 3. etapa
Dátum:
18. september 2026
Štart:
o 12.40 h v Tvrdošíne
Cieľ:
cca 17.15 h v Dohňanoch
Dĺžka:
195,1 km
Profil:
hornatý
Prémie:
44,8 km: horská prémia 2. kategórie - Oravská Lesná
80,2 km: rýchlostná prémia - Čadca
94,2 km: rýchlostná prémia - Turzovka
102 km: horská prémia 3. kategórie - Semeteš
134 km: horská prémia 2. kategórie - Melocík
145,2 km: horská prémia 2. kategórie - Bumbálka
171 km: horská prémia 2. kategórie - Kohútka
Tretia etapa sa začne v Tvrdošíne. Na 45. kilometri prejdú cyklisti horskou prémiou v Oravskej Lesnej (5,8 km; 2,5 %) a následne zamieria na Kysuce.
Tam ich čakajú dve rýchlostné prémie (Čadca, Turzovka) a stúpanie Semeteš, ktoré má však len 3600 metrov so sklonom necelých päť percent.
Po obrátke v okolí Bytče pôjde pelotón znova na sever a zaujímavosťou etapy je, že dôležitý úsek sa odohrá na území Českej republiky.
Po stúpaní Bumbálka (3,2 km; 4,9 %) nasleduje 20-kilometrový zjazd a potom veľmi náročný kopec Kohútka, na ktorom vlani rozhodol o celkovom prvenstve Brit Paul Double z austrálskeho tímu Jayco AlUla.
Tentokrát bude po Kohútke (6,2 km; 6,8 %) zostávať do cieľa v Dohňanoch 24 km, ktoré sú prevažne v zjazde. Aj preto možno čakať útoky vrchárov.