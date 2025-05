Niečo robím zle, priznáva Swiateková. Nedarí sa jej ani na antuke, po rokoch vypadne z TOP 3

Nezvyčajná situácia pred Roland Garros

A nie je schopná vyhrať turnaj už ani na antuke. Práve k jej dominantnému povrchu fanúšikovia vzhliadali.

Verili, že hodí za hlavu trápenie zo záveru vlaňajšej sezóny, vrátane nečakaného konca v skupine na Turnaji majsteriek, tesnej prehry s Taliankami v semifinále Billie Jean King Cupu, mesačnom dištanci, ale aj to tohtoročné, keď až do turnaja v Ríme na každom podujatí Masters ako jediná postúpila do štvrťfinále, no ani raz do finále.

V talianskom hlavnom meste sa táto séria skončila už v treťom kole na rakete Američanky Danielle Collinsovej. Pre Swiatekovú išlo len o druhý zápas na turnaji, v prvom kole mala voľný žreb.

VIDEO: Zostrih zápasu Danielle Collinsová - Iga Swiateková v Ríme