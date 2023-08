Bývalú svetovú jednotku čaká návrat. Rune s ňou chce hrať miešanú štvorhru na olympiáde

KODAŇ. Dánsky tenista Holger Rune by chcel nastúpiť v miešanej štvorhre na OH 2024 v Paríži spolu s krajankou Caroline Wozniackou.

"Bolo by to naozaj skvelé, mám ju rád ako osobu i hráčku. Pre mňa by to bola perfektná dvojica na olympijský mix. Dúfam, že to zvládneme zariadiť," povedal šiesty najlepší hráč svetového rebríčka pre agentúru AFP.