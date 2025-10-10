    Venezuelčan mal pozitívny test na metamfetamín. Dostal vysoký dištanc

    Rodáka z Portugalska provizórne suspendovali v januári 2025.

    LONDÝN. Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu (ITIA) potrestala štvorročným trestom Venezuelčana Goncala Oliveiru za pozitívny test na metamfetamín.

    Rodáka z Portugalska provizórne suspendovali v januári 2025 na základe zistenia zakázanej látky v jeho vzorke po kontrole na minuloročnom challengerovom turnaji v mexickom Manzanillu.

    Vo svojej obhajobe tvrdil, že metamfetamín sa dostal k nemu vďaka bozku. Oliveira sa môže vrátiť na profesionálny okruh najskôr v januári 2029, informovala agentúra AP.

