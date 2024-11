Billie Jean King Cup sa vzďaľuje tradičnému formátu. Myslí sa vôbec ešte na fanúšikov? (glosa)

O tom, že sa nám Davis Cup stráca pred očami, sme už písali . Kritické hlasy sa ozývali aj po septembrových súbojoch. Tenisti nemali žiadny priestor na odpočinok, keď hneď v utorok po US Open šli do akcie.

Zatiaľ čo Davis Cup sa rozhodol vrátiť fanúšikom viac šancí vidieť doma svojich reprezentantov, Billie Jean King Cup urobil opak. Ak by sa ženský tenis inšpiroval od mužského, mohlo by všetko fungovať lepšie.

Lenže o 30 rokov neskôr ako keby si to chceli robiť po svojom. Na tom nie je nič zlé, keby pre hráčky a fanúšikov mal vymyslený systém zmysel. No ten už prestáva mať.

Spolupráca ATP a ITF funguje skvelo a Davis Cup si v septembri nájde priestor, či už v tohtoročnom formáte osemfinálových skupín počas celého týždňa, alebo v podobe víkendových zápasov doma-vonku v budúcom roku aj napriek tomu, že okrem bežných turnajov figuruje v kalendári Laver Cup.

U žien nič také nie je a v septembri by malo extrémny potenciál zasadiť na niektorý z víkendov Billie Jean King Cup.

De facto by obe súťaže mohli mať opäť rovnaký formát, ale nie je to tak. Jediné, čo zostane rovnaké, bude finálová osmička v novembri.

To by ešte stále nebolo také strašné, pokiaľ by fanúšikovia mali možnosť klasický formát sledovať ako tradične v kvalifikácii o finále, prípadne pokiaľ by sa na jar dalo ešte jedno osemfinálové kolo. Lenže ako by povedal Neruda: "Kam s ním?"

Netreba špekulovať. Ani jedna z možností sa nestala reálnou. Od budúceho roku nebude už ani kvalifikačné kolo v "klasickom" formáte skoršieho Fed Cupu.