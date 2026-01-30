VIDEO: Nikomu sa to v mixe nepodarilo 37 rokov. Austrálčania to zvládli po obrate

Australian Open 2026
miešaná štvorhra - finále:
Olivia Gadecká, John Peers (Austr.) - Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard (Fr.) 4:6, 6:3, 10:8
Domáci austrálsky pár Olivia Gadecká, John Peers obhájil prvenstvo v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.
Vo finále zvíťazil nad francúzskou dvojicou Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard 4:6, 6:3, 10:8. Dramatický boj o titul trval hodinu a 33 minút.
Austrálčania sa stali prvými úspešnými obhajcami titulu na podujatí od roku 1989. Vtedy dokázali zopakovať svoj triumf z predošlého roku Američan Jim Pugh s Češkou Janou Novotnou.
VIDEO: Zostrih finále mixu
Poslednými Austrálčanmi, ktorí získali titul v mixe dvakrát po sebe boli pred 62 rokmi Ken Fletcher a Margaret Courtová.
Peers s Gadeckou museli duel proti štvrťfinálovým premožiteľom Kataríny Siniakovej a Sema Verbeeka otáčať. Po stratenom prvom dejstve vyhrali druhý set vďaka brejku vo štvrtej hre a v supertajbrejku zvrátili nepriaznivý vývoj zo stavu 5:7 na 10:8.
Peers vybojoval štvrtý grandslamový titul a tretí v mixe. V roku 2022 ovládol tiež s krajankou Storm Hunterovou mix na US Open. Gadecká uspela na grandslamoch druhýkrát.