    VIDEO: Nikomu sa to v mixe nepodarilo 37 rokov. Austrálčania to zvládli po obrate

    Olivia Gadecká, John Peers oslavujú titul.
    Olivia Gadecká, John Peers oslavujú titul.
    TASR, ČTK|30. jan 2026 o 08:10
    Vo finále zvíťazil nad francúzskou dvojicou.

    Australian Open 2026

    miešaná štvorhra - finále:

    Olivia Gadecká, John Peers (Austr.) - Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard (Fr.) 4:6, 6:3, 10:8

    Domáci austrálsky pár Olivia Gadecká, John Peers obhájil prvenstvo v miešanej štvorhre na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

    Vo finále zvíťazil nad francúzskou dvojicou Kristina Mladenovicová, Manuel Guinard 4:6, 6:3, 10:8. Dramatický boj o titul trval hodinu a 33 minút.

    Austrálčania sa stali prvými úspešnými obhajcami titulu na podujatí od roku 1989. Vtedy dokázali zopakovať svoj triumf z predošlého roku Američan Jim Pugh s Češkou Janou Novotnou.

    VIDEO: Zostrih finále mixu

    Poslednými Austrálčanmi, ktorí získali titul v mixe dvakrát po sebe boli pred 62 rokmi Ken Fletcher a Margaret Courtová.

    Peers s Gadeckou museli duel proti štvrťfinálovým premožiteľom Kataríny Siniakovej a Sema Verbeeka otáčať. Po stratenom prvom dejstve vyhrali druhý set vďaka brejku vo štvrtej hre a v supertajbrejku zvrátili nepriaznivý vývoj zo stavu 5:7 na 10:8.

    Peers vybojoval štvrtý grandslamový titul a tretí v mixe. V roku 2022 ovládol tiež s krajankou Storm Hunterovou mix na US Open. Gadecká uspela na grandslamoch druhýkrát.

    Australian Open 2026 - pavúk mixu

    dnes 08:10
