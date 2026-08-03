    Zdravotné problémy Raducanuovú neopúšťajú. Lekári jej diagnostikovali únavovú zlomeninu

    Britská tenistka Emma Raducanuová.
    Britská tenistka Emma Raducanuová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 21:41
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    Britská tenistka vynechá aj grandslamový turnaj US Open.

    Britská tenistka Emma Raducanuová sa pre únavovú zlomeninu pravej holennej kosti nepredstaví na US Open.

    Dvadsaťtriročná britská jednotka utrpela zranenie počas sezóny na tráve a krátko pred začiatkom sa odhlásila aj z Wimbledonu.

    Po konzultácii s lekárskym tímom dospela k záveru, že na grandslamovom turnaji v New Yorku, ktorý sa začne na konci augusta, nebude môcť štartovať.

    Raducanuová sa iba nedávno v ochrannej ortéze opatrne vrátila k tréningu na kurte. V uplynulých dvanástich mesiacoch ju opakovane trápili zdravotné problémy.

    Zranenie chodidla jej výrazne narušilo predsezónnu prípravu a po vírusovom ochorení bola od februára dva a pol mesiaca bez tenisu.

    Na kurty sa vrátila až v závere antukovej sezóny po obnovení spolupráce s trénerom Andrewom Richardsonom, ktorý ju v roku 2021 priviedol k titulu na US Open.

    V júni postúpila na turnaji v londýnskom Queen's Clube do svojho najväčšieho finále od triumfu v New Yorku, práve táto záťaž však podľa správy spôsobila jej najnovšie zdravotné problémy. Informovala DPA.

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