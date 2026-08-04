ONLINE: Rebecca Šramková - Diana Šnajderová dnes, WTA Toronto LIVE (2. kolo)

Tenistky Rebecca Šramková a Diana Šnajderová dnes hrajú 2. kolo dvojhry na turnaji WTA v kanadskom Toronte.
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ONLINE PRENOS: Rebecca Šramková - Diana Šnajderová dnes (tenis, WTA Toronto 2026, 2. kolo, utorok, LIVE)
WTA Toronto 2026
04.08.2026 o 18:30
2. kolo
Šramková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šnajderová
Prenos
Dnešný zápas sa odohrá na druhom najväčšom dvorci, keď sa duel medzi Šramkovou a Šnajderovou začne na Grandstand kurte hneď po skončení úvodného vystúpenia Svitolinovej proti Bouzasovej Maneirovej, ktorý je naplánovaný na 17:00 nášho času.
Zatiaľ čo dnes pôjde pre Šnajderovú o prvý zápas na turnaji, pre Šramkovú už o tretí. Po úspešnej kvalifikácii včera zvládla prvé kolo proti kvalifikantke Blinkovovej, s ktorou si poradila v dvoch setoch 6:3, 6:3. Pre Šramkovú išlo o prvé víťazstvo v hlavnej fáze WTA turnaja od februárového pôsobenia v Ostrave, kde zvíťazila hneď v prvom kole.
Diana Šnajderová
Aktuálne 17. najlepšia tenistka sveta odštartovala sezónu úspešným turnajom v Adelaide, kde skončila až v semifinále proti krajanke Andrejevovej. Na Australian Open sa však jej cesta skončila v 3. kole, keď po vyradení Krejčíkovej a Gibsonovej nestačila na Svitolinovú. Následne prišlo pomerne slabšie obdobie, počas ktorého končila už po prvom či druhom zápase. Výnimkou bol turnaj v Charlestone, kde na antuke skončila vo štvrťfinále proti Pegulovej. Svoju formu si ale naopak načasovala na vrchol antukovej sezóny, keď sa na French Open prebojovala až do semifinále, keď vyradila postupne Zarazuaovú, Kesslerovú, Oliynykovú, Keysovú, a Sabalenkovú. Nad jej sily už ale bola následne poľská senzácia z kvalifikácie, teda Chwalinska. Po turnaji sa však dvadsaťdvaročná hráčka vrátila k predchádzajúcim výkonom, keď v Berlíne a Bad Homburgu skončila už v prvom kole. Na Wimbledone sa po úvodnom víťazstve rozlúčila už v druhom kole. Návrat na tvrdý povrch absolvovala vo Washingtone, kde bola v treťom zápase nad jej sily znova Pegulová.
Aktuálne 17. najlepšia tenistka sveta odštartovala sezónu úspešným turnajom v Adelaide, kde skončila až v semifinále proti krajanke Andrejevovej. Na Australian Open sa však jej cesta skončila v 3. kole, keď po vyradení Krejčíkovej a Gibsonovej nestačila na Svitolinovú. Následne prišlo pomerne slabšie obdobie, počas ktorého končila už po prvom či druhom zápase. Výnimkou bol turnaj v Charlestone, kde na antuke skončila vo štvrťfinále proti Pegulovej. Svoju formu si ale naopak načasovala na vrchol antukovej sezóny, keď sa na French Open prebojovala až do semifinále, keď vyradila postupne Zarazuaovú, Kesslerovú, Oliynykovú, Keysovú, a Sabalenkovú. Nad jej sily už ale bola následne poľská senzácia z kvalifikácie, teda Chwalinska. Po turnaji sa však dvadsaťdvaročná hráčka vrátila k predchádzajúcim výkonom, keď v Berlíne a Bad Homburgu skončila už v prvom kole. Na Wimbledone sa po úvodnom víťazstve rozlúčila už v druhom kole. Návrat na tvrdý povrch absolvovala vo Washingtone, kde bola v treťom zápase nad jej sily znova Pegulová.
Rebecca Šramková
Vydarenú sezónu však neprežíva ani slovenská reprezentantka, ktorá sa prepadla z elitnej svetovej stovky postupne až na 143. miesto. Rodáčka z Bratislavy odštartovala sezónu v Austrálii, pričom sa následne predstavila aj v hlavnej súťaži v Melbourne. Po prehre s Ostapenkovou prišla do Ostravy v pozícii jednej z favoritiek, ani tam ale nedokázala uspieť napriek úvodnému víťazstvu. Po nevydarených turnajoch prišiel Billie Jean King Cup, kde sa Slovensku nepodarilo postúpiť medzi elitu. Šramková sa následne vydala cestou challengeru v Španielsku, ani tam ale neuspela po prehre v druhom zápase. Účasť na French Open si následne vybojovala cez trojkolovú úspešnú kvalifikácu, nad jej sily ale bola v úvodnom kole Grabherová. Po neúspechu na challengeri v Makarskej v prvom zápase prišla ďalšia šokujúca porážka, keď dokonca na turnaji ITF podľahla domácej hráčke Primoracovej v dvoch setoch, hoci do turnaja vstúpila v pozícii nasadenej jednotky. Na tretí grandslam v roku to už nestačilo, keď po úvodnom víťazstve v kvalifikácii proti krajanke Hrunčákovej skončila na rakete Kostovicovej. Po mesačnej prestávke smerovali jej kroky do Washingtonu, kde uspela cez dvojkolovú kvalifikáciu, keď zdolala Ansari a aj Knutson z Česka. V prvom kole však nestačila na aktuálnu svetovú tridsaťsedmičku Tjenovú v dvoch setoch
Vydarenú sezónu však neprežíva ani slovenská reprezentantka, ktorá sa prepadla z elitnej svetovej stovky postupne až na 143. miesto. Rodáčka z Bratislavy odštartovala sezónu v Austrálii, pričom sa následne predstavila aj v hlavnej súťaži v Melbourne. Po prehre s Ostapenkovou prišla do Ostravy v pozícii jednej z favoritiek, ani tam ale nedokázala uspieť napriek úvodnému víťazstvu. Po nevydarených turnajoch prišiel Billie Jean King Cup, kde sa Slovensku nepodarilo postúpiť medzi elitu. Šramková sa následne vydala cestou challengeru v Španielsku, ani tam ale neuspela po prehre v druhom zápase. Účasť na French Open si následne vybojovala cez trojkolovú úspešnú kvalifikácu, nad jej sily ale bola v úvodnom kole Grabherová. Po neúspechu na challengeri v Makarskej v prvom zápase prišla ďalšia šokujúca porážka, keď dokonca na turnaji ITF podľahla domácej hráčke Primoracovej v dvoch setoch, hoci do turnaja vstúpila v pozícii nasadenej jednotky. Na tretí grandslam v roku to už nestačilo, keď po úvodnom víťazstve v kvalifikácii proti krajanke Hrunčákovej skončila na rakete Kostovicovej. Po mesačnej prestávke smerovali jej kroky do Washingtonu, kde uspela cez dvojkolovú kvalifikáciu, keď zdolala Ansari a aj Knutson z Česka. V prvom kole však nestačila na aktuálnu svetovú tridsaťsedmičku Tjenovú v dvoch setoch
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní ženskej dvojhry na National Bank Open v Toronte (WTA 1000), kde sa na tvrdom povrchu proti sebe v rámci 2. kola postaví Rebecca Šramková (Q) a Diana Šnajderová (15).
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tenistiek, keď sa spolu premiérovo stretli v roku 2022 na antuke v Ríme na turnaji ITF W60. Z víťazstva 2:1 na sety sa tešila vtedajšia kvalifikantka Šnajderová.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch tenistiek, keď sa spolu premiérovo stretli v roku 2022 na antuke v Ríme na turnaji ITF W60. Z víťazstva 2:1 na sety sa tešila vtedajšia kvalifikantka Šnajderová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:30.