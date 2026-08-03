Španielsky mladík ďalší titul nezískal. Domáce prostredie využil naplno Fritz

ATP Washington 2026
Dvojhra - finále:
Taylor Fritz (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.) 7:6 (2), 6:4
Americký tenista Taylor Fritz získal svoj jedenásty titul na okruhu ATP.
V pondelkovom finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:4.
Devätnásťročný Jódar síce nenadviazal na premiérový triumf z apríla v Casablance, aj tak pokračuje v ceste nahor.
V rebríčku, kde bol pred rokom ešte na 540. mieste a na začiatku tohto roka na 168. priečke, aktuálne patrí 15. pozícia na svete.