    Španielsky mladík ďalší titul nezískal. Domáce prostredie využil naplno Fritz

    Americký tenista Taylor Fritz.
    Americký tenista Taylor Fritz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 21:48
    ShareTweet0

    Americký tenista získal prvý titul v sezóne.

    ATP Washington 2026

    Dvojhra - finále:

    Taylor Fritz (USA-3) - Rafael Jodar (Šp.) 7:6 (2), 6:4

    Americký tenista Taylor Fritz získal svoj jedenásty titul na okruhu ATP.

    V pondelkovom finále turnaja vo Washingtone zdolal v pozícii nasadenej trojky Španiela Rafaela Jodara v dvoch setoch 7:6 (2) a 6:4.

    Devätnásťročný Jódar síce nenadviazal na premiérový triumf z apríla v Casablance, aj tak pokračuje v ceste nahor.

    V rebríčku, kde bol pred rokom ešte na 540. mieste a na začiatku tohto roka na 168. priečke, aktuálne patrí 15. pozícia na svete.

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Nikola Bartůňková.
    Česká tenistka Nikola Bartůňková.
    Parádny debut českej tenistky. Na prestížnom turnaji v Toronte zdolala domácu Kanaďanku
    dnes 23:06
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Španielsky mladík ďalší titul nezískal. Domáce prostredie využil naplno Fritz