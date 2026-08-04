Monfils zvíťazil vo veľkom štýle nad poľskou jednotkou. Zapísal sa do histórie

Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil ako držiteľ voľnej karty do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.
V noci na utorok zvíťazil nad Poliakom Kamilom Majchrzakom 6:4, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Monfils - Majchrzak
Zároveň si pripísal svoje prvé víťazstvo na okruhu ATP od aprílového turnaja v Monte Carle.
Monfils štartuje na kanadskom turnaji už po pätnásty raz a zároveň naposledy. Stal sa druhým najstarším hráčom, ktorý na tomto podujatí dokázal vyhrať zápas.
Štyridsať rokov oslávi 1. septembra. Viac štartov na tomto turnaji majú na konte už len John McEnroe a Michail Južnyj, ktorí sa na ňom predstavili šestnásťkrát.
Monfils je len deviatym hráčom v otvorenej ére tenisu, ktorý na tomto podujatí dosiahol 25 víťazstiev (bilancia 25–13).
Na turnajoch kategórie ATP Masters 1000 má celkovo na konte už 146 výhier, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov, ktorí nikdy nezískali titul na podujatí Masters 1000.
Druhé kolo prinesie český súboj, po tom čo Vít Kopřiva vyradil domáceho Alexisa Galarneaua v dvoch setoch 6:4, 6:4 a vyzve ôsmeho nasadeného krajana Jiřího Lehečku.
ATP Montreal 2026
Dvojhra - 1. kolo:
Gael Monfils (Fr.) - Kamil Majchrzak (Poľ.) 6:4, 6:4
Mariano Navonne (Arg.) - Matteo Berrettini (Tal.) 6:3, 6:7 (5), 6:3
Vít Kopřiva (ČR) - Alexis Galarneau (Kan.) 6:4, 6:4
Nicolas Mejia (Kol.) - Martin Landaluce (Šp.) 4:6, 6:4, 6:3
Titouan Droguet (Fr.) - Luca van Assche (Fr.) 6:4, 2:6, 7:6 (9)
James Duckworth (Aus.) - Christopher O'Connell (Aus.) 6:3, 6:1
Yannick Hanfmann (Nem.) - Benjamin Bonzi (Fr.) 6:1, 4:6, 6:2
Nuno Borges (Portug.) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:7 (9), 6:2, 6:4
Gabriel Diallo (Kan.) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:7 (1), 6:3, 6:2
Marin Čilič (Chorv.) - Šo Šimabukuro (Jap.) 7:6 (2), 6:1
Miomir Kecmanovič (Srb.) - Michael Zheng (USA) 6:4, 4:6, 7:6 (5)
Daniel Altmaier (Nem.) - Aleksandar Vukic (Aus.) 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4
Alex Michelsen (USA) - Jan-Lennard Struff (Nem.) 6:1, 3:6, 6:1
Corentin Moutet (Fr.) - Marton Fucsovics (Maď.) 6:1, 6:2
Cameron Norrie (V. Brit.) - Camilo Ugo Carabelli (Arg.) 7:6 (5), 6:4