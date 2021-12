Senzačná víťazka US Open má koronavírus, vynechá prestížnu exhibíciu

ABÚ ZABÍ. Britská tenistka Emma Raducanuová mala pozitívny test na koronavírus a nezúčastní sa na exhibičnom turnaji v Abú Zabí.

Ten mal byť súčasťou prípravy víťazky US Open na štart novej sezóny a na prvý grandslamový turnaj budúceho roka Australian Open, ktorý štartuje 17. januára.

"Veľmi som sa tešila na Abú Zabí, no po pozitívnom teste to budem musieť bohužiaľ odložiť. Som v karanténe," povedala pre britské médiá Raducanuová, ktorá by sa napriek tomu mala do Melbourne presunúť v pôvodne plánovanom termíne.