Djokovič poľahky postúpil do finále, víťaz sa stane zároveň svetovou jednotkou

Hneď v prvej hre musel Djokovič odvracať dva brejkbaly, ale vzápätí zobral súperovi podanie a keď to zopakoval aj v šiestej hre a zvýšil na 5:1, vyzeralo to na suverénnu cestu k zisku prvého setu.

"V prvom sete som mal ešte ťažké nohy, už toho máme predsa na tomto turnaji dosť za sebou. V druhom som našiel ten správny rytmus a cítil som sa na dvorci dobre. Som vďačný za podporu od fanúšikov, dodáva mi energiu a potrebujem ju. Rovnako ďakujem mojej rodine a môjmu tímu, je to aj ich úspech," povedal Djokovič v prvej reakcii.

S Tsitsipasom má pozitívnu bilanciu 10:2, zdolal ho deväťkrát za sebou. V roku 2021 sa stretli vo finále Roland Garros a Srb uspel po päťsetovom boji 6:7 (8), 2:6, 6:3, 6:2 a 6:4.

"Bolo to moje prvé grandslamové finále, v ktorom som dokázal otočiť z 0:2 na sety a ani teraz ma určite nečaká nič ľahké. Stefanosa rešpektujem, je to jeden z najzaujímavejších hráčov na okruhu. Bude to aj boj o post svetovej jednotky, takže to bude špeciálny náboj navyše."