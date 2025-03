Djokovič si spoluprácu s Murraym užíva. Dúfa, že vydrží až do Wimbledonu

Brit začal trénovať niekdajšieho súpera pred touto sezónou, "Nole" pod jeho vedením postúpil do semifinále Australian Open, kde ho vyradilo zranenie zadného stehenného svalu.

BELEHRAD. Srbský tenista Novak Djokovič dúfa, že jeho súčasný tréner Andy Murray s ním zostane až do tohtoročného Wimbledonu.

"Chcem s Andym pokračovať už odkedy sa skončil Australian Open, povedal som mu to," citovala DPA Djokoviča. V Melbourne zdolal na ceste do semifinále Španiela Carlosa Alcaraza a bol spokojný so svojou hrou, Murray však priznal, že podujatie bolo náročnejšie, než očakával.