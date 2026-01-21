Medvedev neplánuje napodobniť svojich kolegov. Je to ich voľba, povedal

Tenista Daniil Medvedev vyhlásil, že nemá v pláne nasledovať príklad mnohých ruských hráčov a nehodlá si zmeniť občianstvo po ruskej invázii na Ukrajinu.
Od tohto konfliktu vo februári 2022 sa niekoľko ruských hráčov dištancovalo od svojej vlasti.
Bývalá ôsma hráčka svetová rebríčka Darija Kasatkinová si zmenila občianstvo v marci minulého roka na Austrálske. Stalo sa tak po tom, čo kritizovala postoj Ruska k LGBTQ komunite. Vojnový konflikt tiež označila za „nočnú moru“.
VIDEO: Zostrih zápasu 2. kola Medvedev - Halys
Nedávno aj Anastasia Potapovová oznámila, že jej schválili žiadosť o prijatie rakúskeho občianstva. Medvedev, víťaz US Open 2021, však povedal, že sa týmto smerom nevydá.
„Ja to chápem a rešpektujem, pretože to je niečo, čo sa v podstate dá v športe urobiť. Je to možno dokonca o niečo jednoduchšie ako pre iných ľudí.
Nikdy som o tom neuvažoval,“ povedal 29-ročný hráč, ktorý sa narodil v Moskve, ale žije v Monte Carle. „Ja verím, že je dôležité, kde sa narodíte. Ale veľa hráčov to tak neberie, ale ja som s nimi kamarát. Je to jednoducho ich voľba, dodal.
Ruskí a bieloruskí hráči momentálne štartujú pod neutrálnou bielou vlajkou. Spolu s Kasatkinovou a Potapovovou prešli na iné občianstvo aj ruské rodáčky Kamilla Rachimovová a Maria Timofejevová, obe už reprezentujú Uzbekistan.