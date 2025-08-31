Medvedevov výkon na US Open má ďalšie následky. Ukončil spoluprácu s dlhoročným koučom

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev ukončil spoluprácu so svojím dlhoročným trénerom Gillesom Cervarom.
Francúzsky tréner mal na starosti Medvedeva osem sezón.
Medvedev, ktorý už dlhší čas nie je vo forme, nastúpil proti Benjaminovi Bonzimu na druhom Grand Slame po sebe a opäť to pre Rusa znamenalo vypadnutie v prvom kole.
Tentoraz však dostal aj pokutu vo výške viac ako 30 000 libier za svoj výbuch na US Open.
Čelil mečbalu a prehre v troch setoch, no na kurt vošiel fotograf práve vo chvíli, keď Bonzi pokazil prvé podanie.
Rozhodca potom Francúzovi povolil opakovať prvý servis, čo Medvedev znášal veľmi ťažko a začal kričať: „Si chlap? Prečo sa trasieš? On sa chce ísť domov, ľudia, jemu sa tu nepáči. Je platený za zápas, nie za hodinu,“ adresoval štipľavé slová rozhodcovi.
Medvedev odvrátil mečbal a vyhral tretí aj štvrtý set, no v piatom napokon prehral, pričom opakovane rozbíjal raketu o kurt.
Teraz ukončil spoluprácu s Cervarom, keďže to vyzerá, že potrebuje nový impulz.
Bývalá svetová jednotka totižto pravdepodobne vypadne z najlepšej pätnástky rebríčka ATP.