Sme v Paríži. Tak koho trápi, že si dám čokoládový koláč? vraví premožiteľka Schmiedlovej

Grandslam je však iná liga. Na Roland Garros sa Anna Karolína Schmiedlová prvý raz prebojovala do druhého týždňa.

BRATISLAVA. Životný turnaj znie trochu nadnesene, keďže slovenská tenistka neprešla ani do štvrťfinále. Hoci v minulosti vybojovala na okruhu WTA aj turnajové tituly.

Bol to zápas zvratov a prekvapení, pretože aj vlaňajšia finalistka Gauffová robila chyby. Miestami akoby jej loptičky uleteli meter za čiaru.

„Na kurte bolo veľmi veterno. Najmä na jednej strane dvorca fúkal veľmi silný vietor. Keď som vlani hrala na kurte Philippa Chatriera nezdalo sa mi, že by tu bolo až tak veterno. V prvom sete ma to vyviedlo z miery a z 5:2 bolo razom 5:5, no koncovku som našťastie zvládla,“ hovorila Gauffová v prvom rozhovore pre Eurosport.

Po úvodnom tlaku začala robiť nevynútené chyby. Mala problémy s druhým podaním. Lopty jej lietali a dovolila Schmiedlovej, aby z 2:5 vyrovnala na 5:5.