Brazílsky tenista urobil prvý coming out: Určite nie som jediný gej na okruhu

BRATISLAVA. Až do tohto roka nehral na mužskom tenisovom okruhu žiadny tenista, ktorý by otvorene hovoril, že je gej. Brazílčan Joao Lucas Reis Da Silva, pre mnohých tenisových priaznivcov nie príliš známe meno, je však prvý, kto to urobil. Hráč štvrtej stovky svetového rebríčka prelomil tabuizovanú tému na mužskom okruhu, keď zdieľal fotku so svojím priateľom. "Homosexualitu v mužskom tenise by prijal každý," myslí si svetová štvorka, Američan Taylor Fritz.

Ohlas vo svete ho prekvapil V porovnaní so ženským profesionálnym okruhom s množstvom homosexuálnych tenistiek je prekvapivá skutočnosť, že v modernej ére tenisu žiadny muž verejne neprišiel s coming outom, že je gej.

To sa stalo až na konci roka 2024, keď brazílsky tenista, ktorý bol v rebríčku najvyššie na 204. pozícii a teraz sa pohybuje v štvrtej stovke v dvojhre aj štvorhre (hrá primárne na antukových challengeroch v Južnej Amerike), zdieľal fotky na Instagrame. V popise prial svojmu priateľovi všetko najlepšie k narodeninám so slovami "te amo", čo znamená milujem ťa.

"Keď som tú fotku zdieľal, nepremýšľal som nad tým. Neuvedomoval som si, že tak prichádzam s coming outom do celého sveta. Chcel som mu urobiť radosť, pretože mal narodeniny. Potom, čo som videl, aký ohlas to malo v Európe a na celom svete, sadol som si a premýšľal. Povedal som si ale, že som urobil správne, skrýval som to dosť dlho a nepotrebujem to ďalej nechávať pod pokrievkou," povedal Reis v rozsiahlom rozhovore pre magazín Clay.

Písala mu aj Kingová Vo štvrtok 1. mája to bude presne 44 rokov. Tento deň v roku 1981 sa zapísal do tenisovej histórie tým, že americká tenistka, dnes legenda tohto športu, Billie Jean Kingová, verejne priznala svoju homosexuálnu orientáciu a pomer so svojou sekretárkou Marilyn Barnettovou. "Billie Jean Kingová mi napísala ako jedna z prvých, ale písalo mi toľko ľudí, že by som si na všetkých nespomenul, na sociálnych sieťach som mal toľko lajkov," opisoval Brazílčan pozitívne reakcie po svojom coming oute. Neskôr s rovnakým priznaním ako Kingová prišli Martina Navrátilová alebo Amélie Mauresmová. Reakcie však vtedy neboli tak pozitívne. "Je tu so svojou priateľkou, je spolovice muž," vravela pred finálovým súbojom s Mauresmovou na Australian Open 1999 Martina Hingisová. No doba pokročila a Francúzka bola oveľa lepšie prijatá než Kingová a Navrátilová. A v súčasnosti už nie je tak nezvyčajné, že na ženskom okruhu hrajú homosexuálne orientované tenistky.

Napríklad na tohtoročnom Australian Open ich bolo celkovo päť, a to Daria Kasatkinová, Nadia Podorská, Greet Minnenová, Emina Bektasová a Demi Schuursová. Desať percent gejov a žiaden v tenise? Priateľ brazílskeho tenistu, ktorý by sa rád dostal na grandslamové turnaje, je herec a model Guilherme Ricardo. Podorská, Bekrasová alebo Minnenová majú priateľky z prostredia tenisu. Práve Minnenová si proti svojej bývalej partnerke, skôr tiež úspešnej tenistke Alison Van Uytvanckovej, dokonca zahrala. Po zápase sa pri sieti pobozkali.

Podobný bozk zdieľali na sociálnych sieťach aj fancúzski deblisti Fabien Reboul a Maxence Broville, nikdy však svoj vzťah oficiálne nepotvrdili. "Neviem, či tá fotka bola myslená vážne. Podľa toho, čo som čítal, to bol žart, niekedy sa ich na to musím spýtať," vraví Reis.

No bolo by zvláštne, ak by sa v mužskom tenise nenašiel nikto ako tento Brazílčan. Celkovo sa totiž v populácii nachádza 5 až 10 percent gejov. "Nemyslím si, že som výnimočný. I keď neviem o nikom inom, je nepravdepodobné, že by som bol na okruhu jediný," dodával Reis. Priznania po kariére V minulosti už boli tenisti, ktorí so svojím coming outom prišli po konci kariéry - napríklad Američania Brian Vahaly a Jan-Michael Gambill. Vahaly bol v roku 2017 vôbec prvý a tak práve on a možno teraz Reis otvárajú cestu ďalším. V roku 2022 sa navyše ATP spojila s neziskovou organizáciou You Can Play, ktorá pomáha LGBTQ+ športovcom so začleňovaním. "Nemyslím si, že by ATP Tour bola homofóbna. V šatni sa používa homofóbny jazyk, čo pre vás ako geja môže byť trochu nepríjemné, ale celkovo som tam negatívny pohľad nezažil," vravel pre ATP Vahaly, ktorý to dotiahol najvyššie na 57. miesto na svete.

"Môžem zopakovať Vahalyho slová. Aj keď som nikdy nebol na jeho úrovni, otvorene som priznal, že som gej. Súťažil som na univerzite a juniorských turnajoch. Zistil som, že tenis je pozoruhodný v tom, ako vás dokáže prijať. S výnimkou jedného hráča, ktorý sa pýtal, či sa vďaka svojej sexualite hodím na pozíciu kapitána v tíme, som nikdy nezažil žiadnu negatívnu priamu reakciu ani od trénerov, ani od hráčov," doplnil Vahalyho slová spisovateľ a bývalý univerzitný tenista Colby Gray. Ešte lepšie umiestnenie dosiahol Gambill, ktorý bol svetovou štrnástkou, ale mal strach z homofóbnej reakcie ostatných hráčov a zo straty sponzorstiev, ak prizná svoju orientáciu.

"Cítil som, že by to bolo tiež priznanie určitej 'slabosti' a že by súperi cítili o to väčšiu motiváciu ma poraziť," vravel Gambill. No práve Vahaly spomenul, že mohol mať ešte lepšiu kariéru, ak by sa nemusel schovávať a bol by sám sebou. Gambillova však dal za pravdu. "Keď si spomeniem na časy, keď som hrával, tak som mal strach. Bola tam obava z toho, či vaša sexuálna orientácia môže mať dopad na sponzorstvá alebo zážitky na kurte. Myslím si, že teraz máme šťastie. V športe je mnoho skvelých LGBTQ+ vzorov," dodal Vahaly.