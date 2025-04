Kasatkinovú čaká premiéra pod vlajkou Austrálie. Z Ruska odišla aj kvôli svojej orientácii

„Úprimne, je to iný pocit, nebudem klamať. Je to pre mňa emotívne. Musím si na to zvyknúť, ale som veľmi šťastná, že môžem začať novú kapitolu svojho života a reprezentovať Austráliu na veľkej scéne.“

Kasatkinová, ktorá sa narodila v západoruskom meste Togliatti, nebola vo svojej rodnej krajine už viac ako dva roky po tom, čo sa verejne prihlásila k LGBT komunite a ako jedna z mála hráčok otvorene vystúpila proti vojne.

Rusko medzičasom označilo LGBT hnutie za extrémistické a jeho podporovateľov za teroristov, čím otvorilo cestu k vážnym trestným stíhaniam členov komunity a ich priaznivcov.