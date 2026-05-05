Napriek záujmu sa nedokázali zhodnúť na podmienkach. Belgičan nepokračuje v Poprade

Na snímke hlavný tréner Popradu Mike Pellegrims. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. máj 2026 o 14:40
Hokejový klub HK Poprad a hlavný tréner Mike Pellegrims sa po skončení sezóny 2025/2026 nedohodli na pokračovaní vzájomnej spolupráce. Klub o tom informoval na svojom webe

„Napriek obojstrannému záujmu o diskusiu o budúcnosti sa obe strany nedokázali zhodnúť na podmienkach pokračovania kontraktu, čo viedlo k definitívnemu odchodu skúseného belgického kormidelníka spod Tatier.

Mikeovi Pellegrimsovi ďakujeme za jeho služby a prajeme v jeho ďalšej trénerskej kariére veľa úspechov,“ napísal klub.

Päťdesiatosemročný Belgičan viedol Poprad od vlaňajšieho októbra, keď pri kormidle nahradil Jána Šimka, ktorý po vzájomnej dohode v klube skončil.

Šimon Petráš
