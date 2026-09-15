    Českých tenistov čaká veľká výzva. Američanov posilní aj finalista US Open

    Ben Shelton
    Ben Shelton (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. sep 2026 o 14:40
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    Kapitán tímu potvrdil, že do Prahy pricestuje aj hviezdne meno.

    Americkí tenisti budú mať v dueli 2. kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Česku k dispozícii aj Bena Sheltona.

    Kapitán tímu USA Bob Bryan potvrdil, že finalista US Open pricestuje do Prahy. O tom, či v 02 aréne aj nastúpi, sa rozhodne on sám.

    „Je na Benovi, ako sa rozhodne. Už iba jeho prítomnosť bude pre celý tím obrovskou vzpruhou. Predvádza teraz životný tenis, čo potvrdil aj na grandslamovom US Open, kde postúpil až do finále dvojhry," citovali slová Boba Bryana české médiá.

    Víťaz zápasu postúpi na novembrový finálový turnaj v Bologni.

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    Ben Shelton
    Ben Shelton
    Českých tenistov čaká veľká výzva. Američanov posilní aj finalista US Open
    dnes 14:40
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