Mexiko uvidí zámorské finále. Americké tenistky nedali v semifinále šancu súperkám

Americké tenistky Iva Jovičová a Peyton Stearnsová postúpili do finále dvojhry na turnaji WTA v mexickej Guadalajare.
Nasadená dvojka Jovičová zdolala v semifinále Španielku Cristinu Bucsovú 6:4, 6:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Iva Jovičová - Cristina Bucsová
Stearnsová si poradila s turnajovou osmičkou Ruskou Ľudmilou Samsonovovou 7:6 (7), 6:2.
WTA Guadalajara 2026
Dvojhra - semifinále:
Iva Jovičová (USA-2) - Cristina Bucsová (Šp.-6) 6:4, 6:1
Peyton Stearnsová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-8) 7:6 (7), 6:2