    Mexiko uvidí zámorské finále. Americké tenistky nedali v semifinále šancu súperkám

    Americká tenistka Iva Jovicová.
    Americká tenistka Iva Jovicová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. sep 2026 o 12:25
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    Nasadená dvojka Jovičová zdolala Bucsovú hladko, Stearnsová prešla cez Samsonovú.

    Americké tenistky Iva Jovičová a Peyton Stearnsová postúpili do finále dvojhry na turnaji WTA v mexickej Guadalajare.

    Nasadená dvojka Jovičová zdolala v semifinále Španielku Cristinu Bucsovú 6:4, 6:1.

    VIDEO: Zostrih zápasu Iva Jovičová - Cristina Bucsová

    Stearnsová si poradila s turnajovou osmičkou Ruskou Ľudmilou Samsonovovou 7:6 (7), 6:2.

    WTA Guadalajara 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Iva Jovičová (USA-2) - Cristina Bucsová (Šp.-6) 6:4, 6:1

    Peyton Stearnsová (USA) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-8) 7:6 (7), 6:2

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