    Historický úspech v Davis Cupe: Prvý ázijský tím si vybojoval miesto vo Final 8

    Chung Hyeon.
    Chung Hyeon. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. sep 2026 o 11:07
    ShareTweet0

    Kórejská republika zdolala Indiu 3:1 a stala sa prvým ázijským tímom na finálovom turnaji Davisovho pohára v novom formáte.

    Davisov pohár - 2. kolo kvalifikácie

    Kórejská republika - India 3:1

    Kwon Soon Woo - Dhakshineswar Suresh 3:6, 6:3, 6:4

    Chung Hyeon - Sumit Nagal 2:6, 6:4, 7:5

    Nam Ji Sung, Park Ui Sung - Dhakshineswar Suresh, N. Sriram Balaji 3:6, 6:3, 3:6

    Kwon Soon Woo - Sumit Nagal 6:1, 6:2

    Tenisti Kórejskej republiky sa stali prvým ázijským tímom, ktorý si v súčasnom formáte Davisovho pohára vybojoval účasť na záverečnom turnaji Final 8.

    V Soule zdolali v 2. kole kvalifikácie Indiu 3:1 a predstavia sa na novembrovom finálovom turnaji v Bologni.

    Domáci viedli po piatkových dvojhrách 2:0, hoci v oboch dueloch prehrali prvý set.

    Kwon Soon Woo otočil súboj s Dhakshineswarom Sureshom a zvíťazil 3:6, 6:3, 6:4, Chung Hyeon následne zdolal Sumita Nagala 2:6, 6:4, 7:5.

    Indovia v sobotu ešte zdramatizovali stretnutie. Vo štvorhre Suresh s N. Sriramom Balajim zdolali dvojicu Nam Ji Sung, Park Ui Sung 6:3, 3:6, 6:3 a znížili na 1:2.

    O postupe Kórejskej republiky rozhodol Kwon, ktorý v prvej záverečnej dvojhre presvedčivo zdolal Nagala 6:1, 6:2.

    Tenis

    Tenis

    Chung Hyeon.
    Chung Hyeon.
    Historický úspech v Davis Cupe: Prvý ázijský tím si vybojoval miesto vo Final 8
    dnes 11:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Historický úspech v Davis Cupe: Prvý ázijský tím si vybojoval miesto vo Final 8