Účasť na poslednú chvíľu odmietla. Bola to zrada, Báro, píšu v Česku

Po ďalšej prehre pred bránami finále sa spustila vlna kritiky najmä na hráčku, ktorá napokon do kľúčových zápasov vôbec nezasiahla.

Avšak, na posledných dvoch finálových turnajoch neuspelo. Vlani na domácej pôde prehralo v semifinále so Švajčiarskom, vedenom Belindou Benčičovou, a o rok neskôr sa v Glasgowe situácia zopakovala.

"Bolo to prekvapivé," priznala aj Siniaková.

"Tušil som, že vo dvojhre asi Báru nevyužijem, ale do štvorhry som s ňou počítal. Prišli sme o najlepší pár sveta. Snáď nájdeme optimálne riešenie vzhľadom na zdravotný stav hráčok a ich formu," povedal Pála pred turnajom.

Pre Česko to bol veľký škrt cez rozpočet. A to z viacerých dôvodov.

České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková po triumfe na US Open 2022. (Autor: TASR/AP)

Neúčasť Krejčíkovej sa ukázala až v ďalšej fáze turnaja. Tri zo štyroch českých hráčok trápili v Glasgowe zdravotné problémy, no keďže boli len štyri, nemali priestor na oddych. A v semifinále to Švajčiarky využili .

Ak by Krejčíková oznámila svoju neúčasť skôr, tréner Pála mohol reagovať nomináciou inej hráčky. Podľa neho by do úvahy pripadala Marie Bouzková.

"Nikto nečakal, že nám dá Bára vedieť až na poslednú chvíľu. Keď už bola v Londýne, mysleli sme, že dorazí," povedala Karolína Plíšková.

"Stačilo, keby tu bola a občas nám uľahčila napríklad jedným štartom. Takto sa stále niekto musel šetriť na štvorhru," dodala Plíšková, ktorú cituje isport.cz.

Spomenutý český web dokonca napísal: "Bola to zrada, Báro!"