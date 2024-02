Alcaraz túži do Španielska priniesť zlato, vymenil by ho za titul z Roland Garros

BUENOS AIRES. Španielsky tenista Carlos Alcaraz vyhlásil, že ak by si mal vybrať medzi ziskom zlata na OH 2024 v Paríži alebo titulom na Roland Garros, zvolil by si prvú možnosť.

Druhý muž svetového rebríčka zatiaľ vyhral dva grandslamové turnaje, vlani triumfoval vo Wimbledone a v roku 2022 na US Open.

"Ak by som si mal tento rok vybrať jeden cieľ, zvolil by som si zisk olympijského zlata a nie titul z Roland Garros. Túžim priniesť zlatú medailu do Španielska.

Je to jeden z vôbec najväčších úspechov, ktoré sa dajú v športe dosiahnuť," vyhlásil podľa DPA 20-ročný Alcaraz, ktorý sa na OH predstaví prvýkrát v kariére.