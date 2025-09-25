Vládne chaos, kritizuje svetová jednotka. Chce vyššie odmeny na grandslamoch

TOKIO. Španiel Carlos Alcaraz chce presadiť, aby tenisti dostávali na grandslamových turnajoch vyššie odmeny.
Líder svetového rebríčka ATP sa spoločne s ďalšími elitnými hráčmi vrátane Taliana Jannika Sinnera či Bielorusky Aryny Sabalenkovej obrátil na riaditeľov štyroch najprestížnejších podujatí.
„Myslím si, že tenisti si zaslúžia viac benefitov, väčší podiel z príjmov a vyššie odmeny.
Medzi ATP Tour a šéfmi grandslamových turnajov vládne chaos, treba to dať celé do poriadku a zjednotiť," uviedol Alcaraz pre akreditované médiá počas turnaja v Tokiu.