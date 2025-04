Alcaraz premiérovo vyhral Masters v Monte Carle. V rebríčku ATP sa posunie na 2. miesto

Musetti brejkol Alcaraza aj v následnom treťom geme, ktorý potvrdil pri vlastnom podaní a následne opäť vzal súperovi servis (4:1). Talian už doviedol set do víťazného konca.

V ďalších dvoch setoch dovolil súperovi iba jeden gem a k turnajovému triumfu došiel po 1:46 h. Musettiho v treťom sete trápilo zranenie pravej nohy a odovzdane dohrával zápas.

„Nie je to spôsob, akým chcem vyhrať zápas. Je mi ho naozaj ľúto. Som však šťastný, že som prvýkrát zvíťazil v Monte Carle. Bol to náročný týždeň s množstvom ťažkých situácií. Som na seba hrdý za to, ako som sa s tým popasoval,“ konštatoval Alcaraz.