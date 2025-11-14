    ONLINE: Carléová, Ortenziová - Vargová, Kužmová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

    Sportnet|14. nov 2025 o 16:00
    Sledujte s nami online prenos z barážového miniturnaja Pohára Billie Jean Kingovej 2025: Carléová, Ortenziová - Vargová, Kužmová.

    BRATISLAVA. María Lourdes Carléová, Jazmin Ortenziová a Nina Vargová s Katarínou Kužmovou dnes hrajú záverečnú štvorhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.

    Kde sledovať tenis v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Carléová, Ortenziová - Vargová, Kužmová (tenis, Pohár Billie Jean Kingovej, štvorhra, piatok, výsledok, NAŽIVO)

    Billie Jean King Cup  2025
    14.11.2025 o 19:00
    3. kolo
    Carléová, Ortenziová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Vargová, Kužmová
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
