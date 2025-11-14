ONLINE: Carléová, Ortenziová - Vargová, Kužmová dnes, Pohár Billie Jean Kingovej 2025 LIVE

BRATISLAVA. María Lourdes Carléová, Jazmin Ortenziová a Nina Vargová s Katarínou Kužmovou dnes hrajú záverečnú štvorhru stretnutia Slovensko - Argentína na turnaji o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie Jean Kingovej 2025.
Billie Jean King Cup 2025
14.11.2025 o 19:00
3. kolo
Carléová, Ortenziová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Vargová, Kužmová
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.