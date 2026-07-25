Favorit nenaplnil ambície. Francúz oslavuje v Rakúsku premiérový titul

ATP Kitzbühel 2026
Dvojhra - finále:
Quentin Halys (Fr.) - Alexander Bublik (Kaz.-1) 6:4, 7:6 (6)
Francúzsky tenista Quentin Halys vo finále turnaja v Kitzbüheli porazil 6:4, 7:6 obhajcu Alexandra Bublika z Kazachstanu a získal prvý titul v kariére.
Úvodný set rozhodol jediný brejk, ktorý Halys využil za stavu 5:4. Druhý set zamieril do tie-breaku, v ktorom dvadsaťdeväťročný Francúz prehrával 0:2, ale skóre otočil a napokon uspel 8:6.
Halys, ktorému v rebríčku patrí 83. miesto, sa titulu dočkal na druhý pokus. Prvýkrát si neúspešne zahral finále spred dvoch rokov v Gstaade.
Jedenásty hráč svetového rebríčka a turnajová jednotka Bublik premrhal šancu na druhý tohtoročný a celkovo desiaty triumf.
„Dnes som odohral úžasný zápas. Vedel som, že ak chcem zdolať Alexandra, budem musieť podať skvelý výkon. Môj prvý titul ATP mi navždy zostane v pamäti,“ citovala Halysa agentúra AFP.
Víťazovi turnaja zablahoželal aj jeho finálový súper: „Myslím si, že prvý titul v kariére je niečo výnimočné.“