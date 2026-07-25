    Favorit nenaplnil ambície. Francúz oslavuje v Rakúsku premiérový titul

    Quentin Halys
    Quentin Halys (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR, ČTK|25. júl 2026 o 15:19
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    Víťazovi v rebríčku patrí 83. miesto.

    ATP Kitzbühel 2026

    Dvojhra - finále:

    Quentin Halys (Fr.) - Alexander Bublik (Kaz.-1) 6:4, 7:6 (6)

    Francúzsky tenista Quentin Halys vo finále turnaja v Kitzbüheli porazil 6:4, 7:6 obhajcu Alexandra Bublika z Kazachstanu a získal prvý titul v kariére.

    Úvodný set rozhodol jediný brejk, ktorý Halys využil za stavu 5:4. Druhý set zamieril do tie-breaku, v ktorom dvadsaťdeväťročný Francúz prehrával 0:2, ale skóre otočil a napokon uspel 8:6.

    Halys, ktorému v rebríčku patrí 83. miesto, sa titulu dočkal na druhý pokus. Prvýkrát si neúspešne zahral finále spred dvoch rokov v Gstaade.

    Jedenásty hráč svetového rebríčka a turnajová jednotka Bublik premrhal šancu na druhý tohtoročný a celkovo desiaty triumf.

    „Dnes som odohral úžasný zápas. Vedel som, že ak chcem zdolať Alexandra, budem musieť podať skvelý výkon. Môj prvý titul ATP mi navždy zostane v pamäti,“ citovala Halysa agentúra AFP.

    Víťazovi turnaja zablahoželal aj jeho finálový súper: „Myslím si, že prvý titul v kariére je niečo výnimočné.“

    Tenis

    Tenis

    Quentin Halys
    Quentin Halys
    Favorit nenaplnil ambície. Francúz oslavuje v Rakúsku premiérový titul
    dnes 15:19
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