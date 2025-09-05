Je v poriadku a cíti sa dobre. Borg po liečbe uviedol, že jeho rakovina prostaty je v remisii

ŠTOKHOLM. Legendárny švédsky tenista Björn Borg uviedol, že jeho rakovina prostaty je v remisii po tom, čo v roku 2024 absolvoval operáciu.
V pripravovanej biografii uviedol, že mu diagnostikovali „mimoriadne agresívnu“ rakovinu, no agentúre AP prezradil, že sa jej príznaky výrazne znížili.
„Momentálne nemám nič, ale každých šesť mesiacov sa musím ísť skontrolovať. Celý ten proces nie je zábavný,“ povedal 69-ročný Borg.
„Som v poriadku a cítim sa veľmi dobre,“ dodal 11-násobný grandslamový víťaz. V rokoch 1974 - 1980 šesťkrát triumfoval na Roland Garros a päťkrát vo Wimbledone.
Kariéru ukončil ako 26-ročný, no neskôr sa nakrátko vrátil. O svojej tenisovej i životnej ceste rozpráva v publikácii, ktorá vyjde v septembri.
S manželkou Patriciou ju písal približne dva a pol roka.
„Prešiel som si ťažkými obdobiami, ale je pre mňa úľava napísať túto knihu. Cítim sa oveľa lepšie,“ konštatoval Borg.
„Teraz mám nového súpera v rakovine – takého, ktorého nemôžem ovládať. Ale porazím ho. Nevzdávam sa. Bojujem, akoby bol každý deň finále Wimbledonu,“ povedal Borg.