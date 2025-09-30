VIDEO: S tebou sa nikto nerozpráva. Frustrovaná Benčičová sa pohádala s Gauffovou

PEKING. Americká tenistka Coco Gauffová postúpila do štvrťfinále na turnaji WTA 1000 v Pekingu.
Nasadená dvojka zvíťazila v osemfinálovom zápase nad švajčiarskou reprezentantkou Belindou Benčičovou 4:6, 7:6 (4), 6:2.
Počas druhého setu došlo k napätej výmene slov medzi hráčkami, keď Benčičová obvinila členov tímu Gauffovej, že počas jej servisov sa rozprávajú či vyrušujú.
"Keď idem podávať, nemusia fandiť," vravela tenistka so slovenským pôvodom empajrovej rozhodkyni.
Na jej slová následne Gauffová reagovala, no Benčičová ju odbila: "S tebou sa nikto nerozpráva. Ja som to nezačala. Na tieto psychologické hry som už príliš stará."
VIDEO: Hádka Benčičovej s Gauffovou počas zápasu v Pekingu
Gauffová sa v ďalšej fáze sa stretne s Nemkou Evou Lysovou, ktorá zdolala McCartney Kesslerovú z USA 4:6, 6:1, 6:2.
WTA Peking
dvojhra - osemfinále:
Coco Gauffová (USA-2) - Belinda Benčičová (Švaj.-15) 4:6, 7:6 (4), 6:2
Eva Lysová (Nem.) - McCartney Kesslerová (USA) 4:6, 6:1, 6:2