Sabalenková má na čele pohodlný náskok, Šramková sa v rebríčku WTA naďalej prepadá

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA s výrazným náskokom pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou.
Na treťom mieste figuruje Kazaška Jelena Rybakinová, keďže v elitnej desiatke neprišlo k žiadnej zmene.
Najlepšou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, ktorá však klesla o 16 miest na 118. pozíciu.
Rebríček WTA
/k 2. marcu/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 675 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7588 b
3.
(3.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7253 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6803 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6583 b
6.
(6.)
Amanda ANisimovová
USA
6070 b
7.
(7.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4232 b
8.
(8.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4001 b
9.
(9.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3845 b
10.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3211 b
118.
(102.)
Rebecca Šramková
Slovensko
680 b
217.
(220.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
331 b