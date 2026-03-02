    Sabalenková má na čele pohodlný náskok, Šramková sa v rebríčku WTA naďalej prepadá

    Aryna Sabalenková.
    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. mar 2026 o 10:18
    

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej na čele rebríčka WTA s výrazným náskokom pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou.

    Na treťom mieste figuruje Kazaška Jelena Rybakinová, keďže v elitnej desiatke neprišlo k žiadnej zmene.

    Najlepšou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, ktorá však klesla o 16 miest na 118. pozíciu.

    Rebríček WTA

    /k 2. marcu/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 675 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7588 b

    3.

    (3.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7253 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6803 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6583 b

    6.

    (6.)

    Amanda ANisimovová

    USA

    6070 b

    7.

    (7.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4232 b

    8.

    (8.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4001 b

    9.

    (9.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3845 b

    10.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3211 b

    118.

    (102.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    680 b

    217.

    (220.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    331 b

    dnes 10:18
