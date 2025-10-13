    Rebríčku WTA naďalej vládne Sabalenková. Zo Sloveniek je na tom najlepšie Šramková

    Výrazný prepad zaznamenala Mia Pohánková.

    NEW YORK. Jednotkou tenisového rebríčka WTA je aj naďalej Bieloruska Arina Sobolenková. Na druhej priečke figuruje Iga Swiateková z Poľska a tretia je Coco Gauffová z USA.

    V top 5 sa nachádzajú dovedna tri Američanky, štvrtú Amandu Anisimovú doplnila predtým šiesta Jessica Pegulová. Ruska Jekaterina Alexandrovová nahradila v top 10 Číňanku Čeng Čchin-wen.

    Spomedzi Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, tá sa posunula o tri priečky na 65. miesto. Jej krajanka Viktória Hrunčáková si polepšila tiež o tri miesta a je na 226. priečke.

    Dvojnásobná šampiónka z juniorských grandslamov Renáta Jamrichová klesla o 37 priečok na 254. pozíciu.

    Rebríček WTA

    /k 13. októbru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 400 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8768 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7873 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5924 b

    5.

    (6.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5183 b

    6.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4643 b

    7.

    (6.)

    Madison Keysová

    USA

    4449 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4331 b

    9.

    (10.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    4113 b

    10.

    (11.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3158 b

    65.

    (68.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1017 b

    226.

    (229.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    314 b

    254.

    (217.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    277 b

    375.

    (382.)

    Katarína Kužmová

    Slovensko

    154 b

    376.

    (373.)

    Martina Okáľová

    Slovensko

    153 b

    650.

    (394.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    62 b

