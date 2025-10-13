Rebríčku WTA naďalej vládne Sabalenková. Zo Sloveniek je na tom najlepšie Šramková

NEW YORK. Jednotkou tenisového rebríčka WTA je aj naďalej Bieloruska Arina Sobolenková. Na druhej priečke figuruje Iga Swiateková z Poľska a tretia je Coco Gauffová z USA.
V top 5 sa nachádzajú dovedna tri Američanky, štvrtú Amandu Anisimovú doplnila predtým šiesta Jessica Pegulová. Ruska Jekaterina Alexandrovová nahradila v top 10 Číňanku Čeng Čchin-wen.
Spomedzi Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, tá sa posunula o tri priečky na 65. miesto. Jej krajanka Viktória Hrunčáková si polepšila tiež o tri miesta a je na 226. priečke.
Dvojnásobná šampiónka z juniorských grandslamov Renáta Jamrichová klesla o 37 priečok na 254. pozíciu.
Rebríček WTA
/k 13. októbru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 400 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8768 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7873 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5924 b
5.
(6.)
Jessica Pegulová
USA
5183 b
6.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4643 b
7.
(6.)
Madison Keysová
USA
4449 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4331 b
9.
(10.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
4113 b
10.
(11.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3158 b
65.
(68.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1017 b
226.
(229.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
314 b
254.
(217.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
277 b
375.
(382.)
Katarína Kužmová
Slovensko
154 b
376.
(373.)
Martina Okáľová
Slovensko
153 b
650.
(394.)
Mia Pohánková
Slovensko
62 b