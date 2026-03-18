Po odhlásení z turnaja čelila kritike. Sabalenková si nie je istá, či si ňom ešte niekedy zahrá

Svetová tenisová jednotka Bieloruska Aryna Sabalenková si nie je istá, či sa ešte niekedy zúčastní na turnaji v Dubaji, kde čelila po tohtoročnom odhlásení kritike.
Uviedla to v reakcii na vyjadrenie turnajového riaditeľa Salaha Tahlaka, ktorý požadoval za neskoré ospravedlnenie hráčok prísnejšie tresty vrátane odpočtu bodov vo svetovom rebríčku. To Sabalenková označila za absurdné.
Dvadsaťsedemročná rodáčka z Minska vynechala februárový turnaj kategórie WTA 1000 v Dubaji pre ľahšie ťažkosti s bedrom. Spolu so Sabalenkovou sa ospravedlnila tiež vtedajšia svetová dvojka Poľka Iga Swiateková.
Ťahák o odstúpení oboch hviezd hovoril ako o "nešťastnom prekvapení" a požadoval, aby hráčky v podobných prípadoch mohli popri finančnom postihu prísť aj o body do svetového rebríčka.
"Myslím, že to je absurdné," citovala Sabalenkovú agentúra Reuters pred turnajom v Miami. "Nemyslím si, že sa predviedol (Tahlak) v tom najlepšom možnom svetle. Vlastne je smutné vidieť, ako nás riaditelia turnajov a samotné turnaje ako hráčky nechránia.
Starajú sa len o svoje (predaj vstupeniek), o svoj turnaj a to je všetko. To vyjadrenie bolo smiešne. Nie som si istá, či tam po tomto chcem ešte niekedy ísť. Toto je pre mňa príliš, "uviedla Sabalenková.
Elitné tenistky musia absolvovať 20 povinných turnajov ročne - štyri grandslamy, desať turnajov kategórie WTA 1000 a šesť turnajov WTA 500. Vlani Sabalenková odohrala len tri "päťstovky" a rovnako ako Swiateková z Poľska kvôli tomu prišla o rebríčkové body.
Štvornásobná grandslamová šampiónka Sabalenková, ktorá vyhrala v nedeľu prestížny turnaj v Indian Wells a bude v ďalších dňoch obhajovať titul v Miami, uviedla, že sa v tejto sezóne rozhodla niektoré turnaje vynechať kvôli ochrane vlastného zdravia. Rozpis kalendára označila za "šialený".
"Pred začiatkom sezóny sme si povedali, že uprednostníme moje zdravie, aby sme mali v kalendári tieto malé pauzy. Počas nich sa môžem reštartovať, načerpať energiu a pracovať, aby som bola lepšie pripravená na väčšie turnaje, "uviedla Sabalenková.
"Mám pocit, že ten program je šialený. Preto tiež vidíte toľko zranených a otejpovaných hráčov, ktorí v zápasoch nehrajú to najlepšie, pretože je to takmer nemožné, "konštatovala Sabalenková.