ONLINE: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová dnes, US Open 2025 LIVE (semifinále)

NEW YORK. Bieloruska Aryna Sabalenková a Američana Jessica Pegulová dnes v noci hrajú semifinále na grandslamovom turnaji US Open 2025.
Svetová jednotka Sabalenková v New Yorku obhajuje titul, v bilancii vzájomných zápasov s Pegulovou vedie 7:2.
Kde sledovať US Open 2025?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová (tenis, US Open 2025, semifinále, štvrtok, výsledky, naživo)
US Open - ženy Semifinále 2025
05.09.2025 o 01:00
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pegulaová
Prenos
Vzájemné zápasy hrají v poměru 7:2 pro Sabalenkovou. Ta ovládla i loňské finále US Open, které zvládla po setech 2x 7:5. Letos na konci března pak Běloruska zvítězila 7:5, 6:2 ve finále turnaje v Miami.
Aryna Sabalenková:
Sabalenková přijela do New Yorku jako světová jednička a také obhájkyně loňského triumfu. Z grandslamového titulu se radovala také v letech 2023 a 2024 na Australian Open. Letos si už neúspěšně zahrála finále právě v Austrálii a také na Roland Garros. Letos zaznamenala tři turnajové tituly včetně podniků v Miami a Madridu.
Také ona zatím na US Open neztratila ani set. Čtvrtfinále navíc neabsolvovala, jelikož její soupeřka Markéta Vondroušová nenastoupila kvůli zranění.
Cesta do semifinále:
1. kolo: Rebeka Masarová 7:5, 6:1
2. kolo: Polina Kudermetovová 7:6, 6:2
3. kolo: Leylah Fernandezová 6:3, 7:6
Osmifinále: Cristina Buscaová 6:1, 6:4
Čtvrtfinále: Markéta Vondroušová (soupeřka nenastoupila)
Sabalenková přijela do New Yorku jako světová jednička a také obhájkyně loňského triumfu. Z grandslamového titulu se radovala také v letech 2023 a 2024 na Australian Open. Letos si už neúspěšně zahrála finále právě v Austrálii a také na Roland Garros. Letos zaznamenala tři turnajové tituly včetně podniků v Miami a Madridu.
Také ona zatím na US Open neztratila ani set. Čtvrtfinále navíc neabsolvovala, jelikož její soupeřka Markéta Vondroušová nenastoupila kvůli zranění.
Cesta do semifinále:
1. kolo: Rebeka Masarová 7:5, 6:1
2. kolo: Polina Kudermetovová 7:6, 6:2
3. kolo: Leylah Fernandezová 6:3, 7:6
Osmifinále: Cristina Buscaová 6:1, 6:4
Čtvrtfinále: Markéta Vondroušová (soupeřka nenastoupila)
Jessica Pegulaová:
Pegulaová je čtvrtou hráčkou žebříčku WTA. 31letá hráčka si loni v New Yorku zahrála finále právě proti Sabalenkové, což je také její grandslamové maximum. Jedná se o dceru miliardáře Terryho Peguly, do jehož portfolia patří i tým amerického fotbalu Buffalo Bills nebo Buffalo Sabres z hokejové NHL. Pegulaová tedy není na příjmech z tenisu přímo závislá, ovšem na to, aby se dostala mezi světovou špičku, musela dřít nejméně stejně, jako všechny ostatní. V této sezóně vyhrála turnaje v Austinu, Charlestonu a Bad Homburgu.
Na US Open se prezentuje ve skvělé formě. Dosud neztratila ani set. Ve čtvrtfinále na ni nestačila ani Barbora Krejčíková.
Cesta do semifinále:
1. kolo: Majar Šarífová 6:0, 6:4
2. kolo: Anna Blinková 6:1, 6:3
3. kolo: Viktorija Azarenková 6:1, 7:5
Osmifinále: Ann Liová 6:1, 6:2
Barbora Krejčíková 6:3, 6:3
Pegulaová je čtvrtou hráčkou žebříčku WTA. 31letá hráčka si loni v New Yorku zahrála finále právě proti Sabalenkové, což je také její grandslamové maximum. Jedná se o dceru miliardáře Terryho Peguly, do jehož portfolia patří i tým amerického fotbalu Buffalo Bills nebo Buffalo Sabres z hokejové NHL. Pegulaová tedy není na příjmech z tenisu přímo závislá, ovšem na to, aby se dostala mezi světovou špičku, musela dřít nejméně stejně, jako všechny ostatní. V této sezóně vyhrála turnaje v Austinu, Charlestonu a Bad Homburgu.
Na US Open se prezentuje ve skvělé formě. Dosud neztratila ani set. Ve čtvrtfinále na ni nestačila ani Barbora Krejčíková.
Cesta do semifinále:
1. kolo: Majar Šarífová 6:0, 6:4
2. kolo: Anna Blinková 6:1, 6:3
3. kolo: Viktorija Azarenková 6:1, 7:5
Osmifinále: Ann Liová 6:1, 6:2
Barbora Krejčíková 6:3, 6:3
Vítám tu všechny milovníky tenisu! US Open v těchto dnech vrcholí. Ve čtvrtek v podvečer newyorského času (pro nás v pátek v brzkých ranních hodinách) odstartuje semifinále ženské dvouhry. Jako první půjdou na kurt světová jednička Aryna Sabalenková a domácí naděje Jessica Pegulaová. Publikum bude na straně americké hráčky, ovšem obhájkyně titulu Sabalenková se dá považovat za papírovou favoritku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 01:00.