ONLINE: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes, Turnaj majsteriek 2025 LIVE (finále)

RIJÁD. Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová dnes hrajú finálový zápas na Turnaji majsteriek 2025 v saudskoarabskom Rijáde.
Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová dnes LIVE (tenis, WTA Turnaj majsteriek 2025, finále, sobota, NAŽIVO)
Turnaj majsteriek Finále 2025
08.11.2025 o 17:00
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Rybakina
Prenos
Krásné sobotní odpoledne! Souboj o titul mezi světovou jedničkou Sabalenkovou a světovou šestkou Rybakinovou se uskuteční jakožto druhý v pořadí až po finále čtyřhry. Předpokládaný start duelu je 17:00.
Vzájemná utkání 6:10
Aktérky proti sobě sehrály již šestnáct vzájemných střetnutí, na hlavním okruhu mají bilanci 5:8. V letošní sezoně proti sobě nastoupily třikrát. Světová jednička dokázala zvítězit po velké bitvě v Berlíně a nedávno také ve Wu-chanu, Rybakinová ji mezi tím stihla porazit v Cincinnati.
Favoritkou dnešního duelu je Sabalenková, nicméně by nebylo nikterak velkým překvapením, aby trofej pro vítězku nad hlavu zvedla Rybakinová. Tak či tak, Turnaj mistryň opět pozná zbrusu novou vítězku.
Jelena Rybakinová (WTA 6.)
Šestadvacetiletá kazašská tenistka Jelena Rybakinová musela o finálovou akci v Saudské Arábii pořádně zabojovat. Ač na turnaji účinkuje jakožto nasazená šestka, do Rijádu se kvalifikovala vlastně až jako úplně poslední hráčka. Závěr sezony však rodačce z Moskvy vyšel náramně, navíc ji dopomohl i fakt, že Rusce Andrejevové poslední turnaje vůbec nevyšly a rozhodující pětistovku v Tokiu nakonec vynechala. Naturalizovaná rodačka čelila během roku i několika kontroverzí, hlavně kvůli svému trenérovi Vukovovi. Na Turnaj mistryň se kvalifikovala hlavně díky svým konzistentním výkonům, stejně jako Sabalenkové ale ani Rybakinové nevycházely semifinálové duely. V nich postupně ztroskotala v Abu Zabí, Dubaji, Washingtonu, Montréalu, Cincinnati a právě v Tokiu (všechno tvrdé povrchy). Naopak triumfovat se jí podařilo na pětistovkách ve Štrasburku (antuka) a Ning-pu (beton).
Vítězka Wimbledonu z roku 2022 na finálovém podniku účinkuje potřetí v řadě, ze skupiny ale postoupila poprvé. Rybakinová evidentně formu načasovala parádně, neboť na turnaji předvádí skvělé výkony a dokazuje, že si sem vstupenku rozhodně zasloužila. Ve skupině si celkem snadno poradila s Anisimovovou (6:3; 6:1), Światekovou (3:6; 6:1; 6:0) i s náhradnicí Alexandrovovou (6:4; 6:4). Výraznější problémy přišly až v semifinále, kde se Kazaška utkala s Američankou Pegulaovou, kterou porazila až po obratu (4:6; 6:4; 6:3). Její letošní bilance je 58:19 (tvrdý povrch 41:13).
Aryna Sabalenková (WTA 1.)
Sedmadvacetiletá běloruská tenistka Aryna Sabalenková se na letošní Turnaj mistryň kvalifikovala s velkým předstihem a na prestižním podniku účinkuje již popáté v kariéře. Trochu překvapivě tuto akci ještě nikdy nedokázala vyhrát, nejdále se dostala v roce 2022, když ve finále padla s Francouzkou Garciaovou. Aktuální světová jednička, která už teď má jistotu, že na trůnu přezimuje, zažila další povedenou sezonu, přesto však její ambice možná byly o něco vyšší. Rodačce z Minsku letos moc nevycházely semifinálové a finálové duely, když v této fázi ztroskotala na Australian Open a French Open, v Indian Wells, Stuttgartu, Berlíně, Wimbledonu i v oblíbeném Wu-chanu. Přesto však dokázala kralovat na čtyřech podnicích, konkrétně v Brisbane, Miami, Madridu a na grandslamovém US Open.
Cesta do finále nebyla pro Bělorusku příliš jednoduchá. V prvním zápase čelila Italce Paoliniové, které za hodinku hry nadělila výprask 6:3; 6:1. V následujících třech střetnutí pokaždé musela řešit řadu komplikací. Ve druhém skupinovém zápase s Američankou Pegulaovou řešila ztrátu sady (6:4; 2:6; 6:3) a s obhájkyní titulu Gauffovou dvakrát prohrávala o brejk (7:6; 6:2). V semifinále narazila na další americkou tenistku, s nasazenou čtyřkou Anisimovou sehrála napínavou bitvu a stejně jako na US Open se mohla těšit z vítězství (6:3; 3:6; 6:3).Její letošní bilance je 63:11 (tvrdý povrch 39:6).
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 17:00.