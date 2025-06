ONLINE: Aryna Sabalenková - Coco Gauffová dnes, Roland Garros 2025 LIVE (finále)

Coco Gauffová Coco Gauffová je mírnou papírovou outsiderkou tohoto střetnutí. Jednadvacetiletá Američanka získala zatím jeden grandslam, když před dvěma lety porazila svou dnešní soupeřku ve finále US Open. O titul si zahrála ještě na Roland Garros v roce 2022, kdy podlehla Simoně Halepové. Gauffové se na French Open celkem daří. V posledních čtyřech letech se probojovala minimálně do čtvrtfinále. V roce 2021 prohrála s pozdější vítězkou Barborou Krejčíkovou. Loni v semifinále padla s Polkou Šwiatekovou 2:6, 4:6. Chuť si ale spravila v deblu po boku Kateřiny Siniakové. Se současnou světovou deblovou jedničkou celý turnaj opanovala. Na Paříž ale nemá úplně hezké vzpomínky v souvislosti s loňskou olympiádou. Nastoupila do tří disciplín, ale medaile se nedočkala. V deblu senzačně skončila ve druhém kole společně s krajankou Pegulaovou proti Karolíně Muchové a Lindě Noskové. Jinak nadějná americká tenistka zatím v letošní sezoně čeká na titul a nenavázala tak na triumf z loňského Turnaje mistryň. Zahrála si finále v Madridu a v Římě. Na prvním grandslamu roku v Melbourne ztroskotala ve čtvrtfinále na Španělce Badosaové.

Coco Gauffová Coco Gauffová je mírnou papírovou outsiderkou tohoto střetnutí. Jednadvacetiletá Američanka získala zatím jeden grandslam, když před dvěma lety porazila svou dnešní soupeřku ve finále US Open. O titul si zahrála ještě na Roland Garros v roce 2022, kdy podlehla Simoně Halepové. Gauffové se na French Open celkem daří. V posledních čtyřech letech se probojovala minimálně do čtvrtfinále. V roce 2021 prohrála s pozdější vítězkou Barborou Krejčíkovou. Loni v semifinále padla s Polkou Šwiatekovou 2:6, 4:6. Chuť si ale spravila v deblu po boku Kateřiny Siniakové. Se současnou světovou deblovou jedničkou celý turnaj opanovala. Na Paříž ale nemá úplně hezké vzpomínky v souvislosti s loňskou olympiádou. Nastoupila do tří disciplín, ale medaile se nedočkala. V deblu senzačně skončila ve druhém kole společně s krajankou Pegulaovou proti Karolíně Muchové a Lindě Noskové. Jinak nadějná americká tenistka zatím v letošní sezoně čeká na titul a nenavázala tak na triumf z loňského Turnaje mistryň. Zahrála si finále v Madridu a v Římě. Na prvním grandslamu roku v Melbourne ztroskotala ve čtvrtfinále na Španělce Badosaové.