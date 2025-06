Sabalenková získala dramatický prvý set, ale nestačilo to. Roland Garros ovládla Gauffová

Gauffová svetovej jednotke odplatila májovú finálovú prehru z turnaja WTA 1000 v Madride.

„Zo zisku druhého grandslamového titulu mám veľkú radosť. Ďakujem mojim rodičom, bez ich podpory by som tu teraz nestála s cennou trofejou- Veľká vďaka patrí fanúšikom, ktorí ma v každom zápase vytrvalo povzbudzovali, môjmu trénerovi i celému tímu. Arine blahoželám k skvelému turnaju, určite raz vyhrá Roland Garros. Vedela som, že dnes to bude v silnom vetre náročné, no podarilo sa mi cez to prehrýzť," uviedla Gauffová.

Stala sa prvou americkou singlovou šampiónkou Roland Garros od roku 2015, keď vo francúzskej metropole triumfovala Serena Williamsová.