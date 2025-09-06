Sabalenková v tejto sezóne stále čaká na veľký titul. Anisimovová bude chcieť zopakovať Wimbledon

NEW YORK. Fanúšikov v sobotňajšom ženskom finále US Open 2025 čaká súboj dvoch najtvrdšie udierajúcich hráčok na okruhu.
Amanda Anisimovová sa pokúsi zabrániť obhajobe titulu Aryny Sabalenkovej a zároveň dosiahnuť vlastné grandslamové vykúpenie.
Len málokto predpovedal, že Američanka sa tak skoro vráti do grandslamového finále po drvivej prehre 0:6, 0:6 s Igou Świątekovou vo Wimbledone, no Anisimovová umlčala pochybovačov, keď svoju premožiteľku vyradila vo štvrťfinále.
Na kurte disponuje podobnými zbraňami ako Sabalenková – obrovskou silou od základnej čiary, nebezpečným forhendom a razantným servisom, ktoré jej zabezpečili postup a otočky v semifinále.
Hoci Anisimovová vedie vo vzájomnej bilancii 6:3, svetová jednotka Sabalenková sa stala jednou z najspoľahlivejších síl na grandslamoch na tvrdom povrchu.
Sezóna bez veľkého titulu
Bieloruska získala dva tituly na Australian Open v rokoch 2023 a 2024, vlani triumfovala na US Open a teraz sa pokúša stať sa prvou ženou od Sereny Williamsovej (2012–2014), ktorá obhájila titul vo Flushing Meadows.
Napriek svojej konzistentnosti – je to jej tretie grandslamové finále v roku 2025 a tretie po sebe v New Yorku – 27-ročná hráčka stále čaká na prvý veľký titul tejto sezóny, keď predtým podľahla Madison Keysovej v Melbourne a Coco Gauffovej v Paríži.
„Som veľmi nadšená, že mám ďalšiu šancu, ďalšie finále,“ povedala Sabalenková po víťazstve v semifinále nad Jessicou Pegulovou.
„Ak sa mi podarí zdvihnúť tú trofej, bude to pre mňa znamenať strašne veľa. Asi budem najšťastnejší človek na svete.“
Medzi Sabalenkovou a štvrtým grandslamovým titulom stojí rozbehnutá Anisimovová, ktorá si verí po tom, čo v semifinále zdolala štvornásobnú grandslamovú šampiónku Naomi Osakovú – len deň po sladkej odplate proti Świątekovej.
Dvadsaťštyriročná hráčka, ktorá sa budúci týždeň posunie na štvrté miesto svetového rebríčka, vie, ako Sabalenkovú poraziť – šokovala ju menej než pred dvoma mesiacmi v semifinále Wimbledonu.
„V tom wimbledonskom zápase som veľa pochybovala o svojich rozhodnutiach, a to bol hlavný dôvod množstva nevynútených chýb,“ priznala Sabalenková.
„Dala som jej veľa šancí a, samozrejme, hrala neuveriteľný tenis... Kľúčom pre mňa teraz bude ísť na kurt, bojovať, ale zároveň veriť svojim rozhodnutiam a ísť si po svoje údery.“
Návrat na výslnie
Pre Anisimovovú bude sobota viac než len šanca na prvý grandslam – je to vyvrcholenie dlhej cesty späť na vrchol.
Po osemmesačnej pauze v roku 2023, keď sa rozhodla uprednostniť svoje duševné zdravie, sa v roku 2024 vrátila na výslnie a teraz znovu žiari na najväčšej scéne.
Jej sezóna 2025 má už teraz lesk – vďaka prvému triumfu na turnaji WTA 1000 v Dauhe vo februári – a teraz aj druhému grandslamovému finále po sebe po odvážnom víťazstve nad Osakovou.
Anisimovová ukázala obdivuhodný pokoj, keď pripravila Japonku o prvé semifinálové víťazstvo na grandslame, keď po takmer trojhodinovej dráme otočila zápas z 0:1 na sety v skorých piatkových hodinách.
„Stále si opakujem, že to dokážem, a verím si,“ povedala Anisimovová. „Opakujem si to zas a znova.
Veľa som na sebe pracovala, aby som dokázala zvládať tieto momenty a veriť si... V tomto som sa naozaj zlepšila, najmä od wimbledonského finále. Myslím, že som výrazne zmenila prístup.“
Za mohutnej podpory newyorského publika sa Anisimovová pokúsi využiť svoju formu, zatiaľ čo Sabalenková sa bude spoliehať na skúsenosti a bude ich chcieť premietnuť do dominancie.
S trofejou z posledného grandslamu sezóny na dosah určite čaká divákov na štadióne Arthura Asha elektrizujúca bitka.