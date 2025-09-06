ONLINE: Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová, dnes US Open 2025 LIVE (finále, dvojhra)

NEW YORK. Bieloruska Aryna Sabalenková a domáca Američana Amanda Anisimovová dnes hrajú finále na grandslamovom turnaji US Open 2025.
Svetová jednotka Sabalenková v New Yorku obhajuje titul.
Kde sledovať US Open 2025?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Aryna Sabalenková - Amanda Anisimovová (tenis, US Open 2025, finále, sobota, výsledky, naživo)
US Open - ženy Finále 2025
06.09.2025 o 22:00
Sabolenková
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Anisimovová
Prenos
Vzájemné zápasy
Amanda Anisimovová je jednou z mála tenistek na okruhu, se kterou má Aryna Sabalenková zápornou bilanci. Obě hráčky spolu sehrály celkem devět utkání a hned devětkrát se z vítězství radovala právě Američanka. Naposledy tomu bylo v All England Clubu, rodačka z New Jersey ovládla třísetovou bitvu v semifinále.
Amanda Anisimovová je jednou z mála tenistek na okruhu, se kterou má Aryna Sabalenková zápornou bilanci. Obě hráčky spolu sehrály celkem devět utkání a hned devětkrát se z vítězství radovala právě Američanka. Naposledy tomu bylo v All England Clubu, rodačka z New Jersey ovládla třísetovou bitvu v semifinále.
Aryna Sabalenková (1. WTA)
Aryna Sabalenková ve Flushing Meadows obhajuje celkový triumf z minulého roku a je mu velmi blízko. Také letos se na posledním Grand Slamu sezóny prezentuje celkem jasnými vítězstvími. Do tří setů musela pouze jednou, a sice v semifinále s Jessicou Pegulaovou. S domácí hráčkou padla v úvodní sadě, ale podařilo se jí dokonat obrat. Rodačka z Minsku tak strávila na dvorci podstatně méně času než její soupeřka, pomohla jí také skreč české tenistky Markéty Vondroušové. Ta hrála na US Open ve skvělé formě, jenže do zápasu se Sabalenkovou nenastoupila kvůli zranění.
Aryna Sabalenková ve Flushing Meadows obhajuje celkový triumf z minulého roku a je mu velmi blízko. Také letos se na posledním Grand Slamu sezóny prezentuje celkem jasnými vítězstvími. Do tří setů musela pouze jednou, a sice v semifinále s Jessicou Pegulaovou. S domácí hráčkou padla v úvodní sadě, ale podařilo se jí dokonat obrat. Rodačka z Minsku tak strávila na dvorci podstatně méně času než její soupeřka, pomohla jí také skreč české tenistky Markéty Vondroušové. Ta hrála na US Open ve skvělé formě, jenže do zápasu se Sabalenkovou nenastoupila kvůli zranění.
Amanda Anisimovová (9. WTA)
Na domácím Grand Slamu se Amanda Anisimovová nikdy nedostala dál než do třetího kola, dnes je ale pouze krůček od toho, aby v New Yorku triumfovala. Před finálovým zápasem oplývá dost možná svou největší životní formou. Zatím jeden z nejlepších výkonů předvedla proti světové dvojce Ize Swiatekové, které povolila jen sedm gemů. S Polkou si už letos před tímto turnajem na Grand Slamu zahrála. Ve svém prvním grandslamovém finále s ní padla dvakrát 0:6. Podobná porážka by se snad opakovat neměla, na poslední duel proti Aryně Sabalenkové se Amanda Anisimovová naladila výhrou nad Naomi Ósakaovou, se kterou na dvorci strávila téměř tři hodiny.
Na domácím Grand Slamu se Amanda Anisimovová nikdy nedostala dál než do třetího kola, dnes je ale pouze krůček od toho, aby v New Yorku triumfovala. Před finálovým zápasem oplývá dost možná svou největší životní formou. Zatím jeden z nejlepších výkonů předvedla proti světové dvojce Ize Swiatekové, které povolila jen sedm gemů. S Polkou si už letos před tímto turnajem na Grand Slamu zahrála. Ve svém prvním grandslamovém finále s ní padla dvakrát 0:6. Podobná porážka by se snad opakovat neměla, na poslední duel proti Aryně Sabalenkové se Amanda Anisimovová naladila výhrou nad Naomi Ósakaovou, se kterou na dvorci strávila téměř tři hodiny.
Krásný sobotní večer přeji všem tenisovým fanouškům, dneškem vyvrcholí dámská část US Open, na Arthur Ashe Stadium si to o celkový triumf rozdají Aryna Sabalenková a Amanda Anisimovová.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 22:00.