Kazašský tenista dostal štvorročný dištanc za doping. Mal pozitívny test na anabolikum

    19. aug 2025 o 15:11
    Suspendovali ho už minulý rok.

    LONDÝN. Kazašský tenista Arslanbek Aitkulov dostal za dopingový prehrešok štvorročný zákaz činnosti. V utorok to oznámila Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA).

    Vo vzorke 21-ročného tenistu sa našli stopy po anabolickom prostriedku, ktorý nemá legálne schválené použitie, informovala agentúra AP.

    Aitkulovovi patrilo v novembri 2023 celkové 1250. miesto vo svetovom rebríčku, čo je jeho zatiaľ najvyššie umiestnenie.

    O dva mesiace neskôr mal na turnaji nižšej kategórie v Katare pozitívny test na ligandrol a stimulant metylhexanamín.

    Ligandrol je výskumná chemická látka s účinkami na rast svalovej hmoty, ktorá nie je legálne schválená na použitie v liekoch.

    Aitkulova suspendovali minulý rok počas vyšetrovania, dištanc mu potrvá do marca 2028.

