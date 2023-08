Veľký boj hneď v prvom kole. Schmiedlová to však zvládla a postupuje ďalej

NEW YORK. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V úvodnom kole zdolala Ukrajinku Katerynu Baindlovú 6:4, 3:6, 6:3.

Jej ďalšou súperkou bude Španielka so slovenskými koreňmi Rebeka Masárová, ktorá vyradila ôsmu nasadenú Grékyňu Mariu Sakkariovú 6:4, 6:4.